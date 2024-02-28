İçerenköy Mahallesi\'nde İmar Sorunu Çözüldü

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İçerenköy Mahallesi'ne ait 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı'yla ilgili bilgilendirme toplantısı, Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "İçerenköylü vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözümü ile ilgili uzun zamandır beklediği karar nihayet İBB Meclisi'nden geçti. İçerenköy'ün imar sorunu çözülmüştür, mahalleli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İçerenköy Mahallesi'nin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı'nın geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde oylanarak kabul edilmesinin ardından, konu hakkında detaylı bilgi vermek ve vatandaşların sorularını cevaplamak için Ataşehir Belediyesi tarafından İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Başkan İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Semih Kayhan ve Cenan Arslan ile Plan ve Proje Müdürü Temel Önder'in konuşmacı olduğu toplantıya, CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın ve İçerenköy Muhtarı Sırma Doğru ile mahalleli yurttaşlar katıldı.

Toplantıda söz alan Başkan İlgezdi, şunları kaydetti:

"İÇERENKÖY'ÜN İMAR SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜR"

"Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde, mahallelerimizin imar sorunlarını bir bir çözüme kavuşturduk. İçerenköylü vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözümü ile ilgili uzun zamandır beklediği karar nihayet İBB Meclisi'nden geçti. İçerenköy Türkiye'deki en büyük 6 mahalleden biri olmasına karşın bugüne kadar imar sorunu çözülmemişti. Bundan sonra, planlar İBB tarafından Ataşehir Belediyesi'ne gönderilecek ve burada 1 ay süreyle askıda kalacak. Ardından 18 uygulaması için Ataşehir Belediyesi tarafından gerekli ihale yapılacak. Islah imar planından gelen alanlarda 18 uygulaması yapılacak, sonrasında arzu eden vatandaşlarımız hemen inşaatlarına başlayabilecek. İçerenköy'ün imar sorunu çözülmüştür, mahalleli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Toplantıda kısa bir konuşma yapan CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel de şunları dile getirdi:

"DEPREME DAYANIKLI BİR ATAŞEHİR İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

"Öncelikle Battal Başkan'a Ataşehir için vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben İçerenköy'de yaşayan ve buranın sorunlarını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Bu toplantının yapıldığı İnan Aydınoğlu Kültür Merkezi, ilçemiz için büyük bir kazançtır. Deprem, kentsel dönüşüm, tapu ve imar meseleleri hepimizin gündeminde olan çok önemli sorunlardır. Depreme karşı dayanıklı bir Ataşehir'de oturmak için hep birlikte çok çalışacağız. Bu sorunun aşılmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

Onaylanan yeni imar planındaki kazanımları aktaran Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan ise şunları söyledi:

"İÇERENKÖY'DE KİMSENİN 1 METREKARE ARSASININ BİLE İMARLA İLGİLİ KAYBI OLMAYACAK"

"Yeni plana göre İçerenköy'ün tamamında emsal değeri 2.10 oldu. Elinizdeki tapuda sahip olduğunuz metrekare alanı ne kadarsa, emsal bu metrekarenin üzerinden hesaplanacak ve böylece kesintiden kaynaklı bir hak kaybı yaşanmayacak. Ayrıca vatandaşlara ait, sosyal donatı alanında kalan arsalar dahi, 18 uygulamasıyla birlikte 2.10 emsal değerini kullanabilecekler. İçerenköy'de hiç kimsenin 1 metrekare arsasının bile imarla ilgili kaybı olmayacak. 18 uygulamasıyla, 70-80 metrekare gibi küçük boyuttaki arsalar, belediye tarafından birleştirilecek. Ayrıca yeşil alan, okul alanı ve sağlık alanı gibi sosyal donatı alanında kalan yerler, en yakın adaya taşınarak konut alanına çevrilecek. Böylece parsel sınırları kaldırılıp, arsalar birleştirilerek, imar planının uygulanabileceği daha büyük bir parsel oluşturulacak."