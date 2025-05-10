İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği)'nin düzenlediği Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz" dedi.

İstanbul Bakırköy'de ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği)'nin Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması programı düzenlendi. Düzenlenen programa Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, "ASKON'un kuruluşuna vesilen olan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Bu topraklar el karda, gönül yarda diyen bir geleneğin mirasçısıdır. Ticaretin sadece kazanç değil, kul hakkında dikkat etme bilinciyle yapıldığı bir anlayışla yoğrulmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurur ki; 'Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.' Bu müjde, bizlere ticaretin sadece dünyevi değil, uhrevi bir sorumluluk olduğunu da hatırlatmaktadır. Rızkın bereketlenmesi, kazancın helal yoldan elde edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine el uzatılması, İslam ticaret anlayışının özünü oluşturmaktadır. Bu anlayış, bireysel zenginleşmeden çok, dayanışmayı ve toplumsal kalkınmayı amaçlar. İmam Gazali'nin ifadesiyle 'helalin ne olduğunu öğrenmek ve ona sarılmak, ibadetlerin en faziletlisidir.' Kazanç helalden olmalı, kalbe huzur, topluma hayır getirmelidir" diye konuştu.

"Türkiye son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür"

Türkiye'nin son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüştüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alan da daha adil, daha güçlü ve daha dirayetli bir Türkiye inşasını hedeflemektedir. Türkiye son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden, küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Dolayısıyla bizlere düşen hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından kendimizi geliştirmek, bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların, sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi, el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı Türkiye'nin Yüzyılı yapacağız. Ülkemizin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikimi, bizlere bu güveni fazlasıyla veriyor" şeklinde konuştu.

"Huzur olmayan yerde ticaret olmaz"

Konuşmasına devam eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız. Huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. Hamdolsun, kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadele neticesinde, organize suç yapılarının inlerine bir bir girilmiş, zehir tacirlerine, suç odaklarına darbe üstüne darbe indirilmiştir. Amacımız sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzurun ve güvenin, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesidir" ifadelerini kullandı.