Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep , Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Fırat, PKK, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi - Son Dakika

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