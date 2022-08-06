PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi - Son Dakika
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PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi

06.08.2022 22:42
PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi

Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus şehrinde PKK/PYD'nin gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerinin takip ve operasyonuyla önlendi. Operasyonda 10 kg patlamaya hazır bomba ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

10 KG PATLAMAYA HAZIR BOMBA YAKALANDI

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: 'PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi'
Bakan Soylu: 'PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi'
Bakan Soylu: 'PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı engellendi'
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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Fırat, PKK, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK/PYD'nin Cerablus planı bozuldu! Hain saldırı EGM İstihbarat ekipleri tarafından önlendi - Son Dakika
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