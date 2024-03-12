İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de Mehmetçikle iftar yaptı
HAKKARİ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da Koç Tepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçiklerle birlikte iftar yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve beraberindekiler ile birlikte Hakkari Yüksekova'daki 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe Üs Bölgesinde kahraman Mehmetçiklerle iftarını açtı.
Daha sonra Hakkari merkeze gelen Bakan Yerlikaya burada vali yardımcıları tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ikinci gününü Hakkari-Yüksekova 2 bin 945 rakımlı Koç Tepe Üs Bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte geçirdik. Onlarla birlikte iftarımızı açtık. Kahramanlardan üs bölge ile ilgili bilgiler aldık. Üs bölgelerimizin bize çok büyük yararları var, üstünlük var. 150 daimi üs bölgemiz, 51 geçici üs bölgemiz var. Koç Tepe 2 bin 945 rakımlı muhteşem bir manzarası var. Hem sınıra yakınlığı hem Şırnak Beytüşşebap yakınlığı ve Hakkari'den 60 kilometre uzaklıkta oldukça stratejik bir yerdir. Burada tüm geçiş güzergahlarını kontrol altına alıyoruz. Gece gündüz demeden 7/24, 365 gün bütün hava koşullarına rağmen içinde büyük bir teknolojimiz var hamdolsun. Jandarmamız aziz milletimizin huzur ve güvenliği ve terörle mücadelede duruşumuzu kararlılığımızı onların nefeslerini kesmekle ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gelmiş olduğumuz noktayı ve bu üs bölgeler bize büyük bir üstünlük sağlıyor. Kahraman Mehmetçiklerimizle bir araya geldik. Hakkari merkezde esnaflarımızla bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü saat 13.00'da Hakkarili hemşerilerimiz ve kardeşlerimiz ile buluşacak. Biz İçişleri ailesi olarak göreve başladığımız günden buyana gece gündüz demeden kolluk güçlerimizle beraber içişleri ailemiz Türkiye'nin huzuru diye çıktık yollara terör başta olmak üzere tüm suç örgütleri ile mücadele ettik. Son terörist kalana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.
Bakan Yerlikaya daha sonra AK Parti Seçim irtibat ofisini ziyaret etti. Yerlikaya, sınırda son teknoloji ile halkın huzur ve güvenliğini sağladıklarını belirterek, "Terörle ilgili karar ve duruşumuz çok önemli bir noktaya gelmiş ki Hakkari'nin tüm ilçelerinde gece geç saatlere kadar gezebiliyor. Kapalı mera ve yaylamız yok. Terörle mücadele kararımızı, devam ediyor. Karada ve havada her yerde son teknoloji ile varız. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız diyor" dedi.
Deprem hazırlıkları konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, 2 bin kişilik arama kurtarma ekibinin hazır olacağını söyledi. Ulaştırma Bakanının aradığını belirten Bakan Yerlikaya, Hakkari Zap suyu üzerinde 34 yeni köprünün yapılması için etüt çalışmalarının yapılacağını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Yerel › İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de Mehmetçikle iftar yaptı - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan'ın çağdaş, modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini söyledi. Gelişmişlik düzeyinde geriye düşen Hekimhan'ı ayağa kaldırmak için önemli projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de iş adamları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, Mardin'in sorunlarını çözme sözü verdi ve sık sık Mardin'e gelip çalışmaları yerinde görmeye devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin galibi AK Parti olacağını belirtti. Yılmaz, seçim havasının ülkeyi sardığını ve AK Parti'nin büyük şehirlerde iddialı olduğunu ifade etti. Aday belirleme sürecinin milletin istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, kentlerin de ülkeler gibi yarıştığını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un deprem güvenliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pazaryolu ilçesinde inşa edilen Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehirlerimizin ve ilçelerimizin sorunlarına gerçekçi çözümler ve proje üreten, şehrinin ihtiyacına göre gelecek vizyonu çizebilen yerel yönetimlere ihtiyacımız var.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini duyurdu. Abbas'ın Türkiye ziyareti, Filistin-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel konuların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek.
Opera, sinema ve müzik alanında eserler veren çok yönlü sanatçı Altan Günbay'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Günbay, 1931 yılında Konya'da doğdu ve sanat hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Birçok filmde rol alan ve opera sahnelerinde başarıyla yer alan Günbay, Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olarak tanındı. Ayrıca müzikler besteledi ve yapımcılık da yaptı. Günbay, 2014 yılında hayatını kaybetti.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.
Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kırgöz, 5 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?