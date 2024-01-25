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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Malatya Battalgazi'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Malatya Battalgazi'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Battalgazi'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarına başladığını açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Malatya Battalgazi\'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
25.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:23
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " - ANKARA

Kaynak: İHA
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