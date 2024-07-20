İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç oranları düşüyor - Son Dakika
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Yerel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç oranları düşüyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'de yaptığı açıklamada suç oranlarında yaşanan düşüşü vurguladı. Yerlikaya, kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısının yüzde 25 azaldığını belirtti.

20.07.2024 10:33  Güncelleme: 10:48
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye geldi. Yerlikaya, suç oranlarında hem Türkiye hem Rize'de düşüş yaşandığını belirtti. Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısı 2023 ve 2024'ü kıyasladığımız zaman yüzde 25 civarında azaldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize valisi Vali İhsan Selim Baydaş ve il protokolü tarafından Rize Artvin Havalimanı'nda karşılandıkta sonra Merkez Sahil Camiine geçti. Vatandaşlara aşure ikram eden Yerlikaya, Artvin'de Cankurtaran Tünelinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hızır Avcı'nın da cenazesine katıldı. Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Yerlikaya, yaya olarak AKP Rize il başkanlığına yürüdü, yol boyunca vatandaşlarla selamlaştı bazı vatandaşlarla beraber sohbet edip fotoğraf çektirdi. AFAD binasında düzenlenen Güvenlik Toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, burada gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Hemen hemen tüm olayları Rize'miz aydınlatmış"

"Göreve geldiğimiz andan itibaren büyük ve güçlü Türkiye ideali için İçişleri Bakanlığı üzerine düşen görevlerle ilgili cansiperane bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin huzuru dedik, biz Türkiye yüzyılında huzurla ilgili görev olarak huzurun yüzyılını hep ifade ediyoruz. Kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısı 2023 ve 2024'ü birbirine kıyasladığımız zaman yüzde 25 civarında olay sayısı azaldı, yani 4 suç işlenirken daha önce bu suç sayısı 3'e inmiş. Biz hemen aydınlatma oranlarına bakıyoruz, aydınlatma oranlarında kişilere karşı işlenen suçlar Rize'de yüzde 97,5'dan yüzde 98,8'e çıkmış, yani hemen hemen tüm olayları Rize'miz aydınlatmış. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yine 2023'ün ilk 6 ayıyla 2024'ün aynı periyottaki 1 Ocak- 30 Haziran'ı kıyasladığımız zaman ortalama 9 suçta, yüzde 22 olay sayısının azaldığını görüyoruz. Aydınlatma oranı da yüzde 91 çizgisine gelmiş. Bizim Türkiye ortalamasında mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız yüzde 75,6 Türkiye ortalaması. Bu şehirde Rize'de, yüzde 91. Kişilere karşı işlenen suçlarda da Türkiye ortalamasının iki buçuk puan önünde olduğunu görüyoruz. Bir örnek verelim; evden hırsızlık suçuyla ilgili; Rize'de aynı periyotta evden hırsızlıkla ilgili 2023 ile 2024 dönemini kıyasladığımız zaman yüzde 38'in üzerinde hırsızlık oranı olayını düşürdüklerini görüyoruz. Sadece 180 günde Rize'de evden hırsızlık olay sayısı 21 ve bu 21 olay sayısının aydınlatma sayısı bir rekor yüzde 95'in üstünde hepsini yakalamışız buradan çıkarılan sonuç bu. Yani kişilere karşı 10 önemli suçlarda ilgili olay sayısını geçen yıl aynı dönemde 1097 olan olay sayısını 917'ye, yani 16,4 düşürmüşler."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç oranları düşüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç oranları düşüyor - Son Dakika

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