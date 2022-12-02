Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "seçmen kütüklerine" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "seçmen kütüklerine" ilişkin açıklama Açıklaması

02.12.2022 17:17
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden "seçmen kütüklerine" ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Genel Müdürlük tarafından, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan "Seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Günümüz itibarıyla 125 bin 563'ü 18 yaş ve üzeri, 96 bin 108'i çocuk olmak üzere 221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığını kazanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere bir kişinin doğum yerinin yurt dışı olması o kişinin yabancı olduğu anlamına gelmediği gibi Türk vatandaşlığını kazandığı anlamına da gelmemektedir. Yani vatandaşlık kazananların dışında kalan bu kişiler, yurt dışında doğan, anne ve/veya babası Türk vatandaşı olan (doğumla Türk vatandaşı olan) vatandaşlarımızdır.

Bu kapsamda nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır."

Açıklamada, seçmen kütüğünün oluşturulma sürecine de yer verilerek, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre, diğer kurumlardan aldığı veriler (silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmakta ve bu ham veriler, YSK tarafından siyasi partilerle paylaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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