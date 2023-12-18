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İdare Mahkemesi Hakimi Engin Budak'ın Son Yolculuğu

Emekli Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak'ın kardeşi olan Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Engin Budak, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı Narmanlı Camii'nde kılındıktan sonra Budak, Asri Mezarlıkta defnedildi.

İdare Mahkemesi Hakimi Engin Budak\'ın Son Yolculuğu
18.12.2023 - 13:24,
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İdare Mahkemesi Hakimi Engin Budak, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören emekli Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak'ın kardeşi Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Engin Budak, önceki gün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Engin Budak'ın Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Erzurum Baro Başkanı Talat Gögebakan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İş Adamı Muammer Cindilli, Av. Faruk Terzioğlu, Av. Sadrettin Haşıloğlu, Prof. Dr. Durkaya Ören, İş Adamı Sacit Bilici, ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Engin Budak'ın cenazesi Asri Mezarlıkta defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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