İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika
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İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci oldu

İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Öğrenciler, marka ve ticaret hukuku ile tahkim konularını içeren bir dava için dilekçe yazdı ve savunmaya yönelik sunum gerçekleştirdi. İEÜ Rektörü ve Hukuk Fakültesi Dekanı, öğrencileri tebrik etti ve başarılarının fakülte için önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

07.05.2024 10:49
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesinde eğitim gören Eray Dağdelen, Ezgi Ağbayır ve Hakkı Can Sal, Avrupa Hukuk Öğrenci Derneği (ELSA) Ankara Şubesinin düzenlediği Prof. Dr. Yaşar Karayalçın Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci olarak önemli bir başarı yakaladı. Marka ve ticaret hukuku ile tahkim konularını içeren bir dava için dilekçe yazan, savunmaya yönelik sunum yapan İEÜ'lü gençler, Türkiye genelinden çok sayıda ekibi geride bırakarak ödülü İzmir'e getirdi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, öğrencilerle bir araya gelerek genç hukukçuları başarılarından dolayı tebrik etti. İEÜ'lü ekibi yarışmaya hazırlayan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Gül ve Araştırma Görevlisi Altan Özkan da elde edilen başarının mimarları arasında yer aldı.

Hukuk alanında saygın, birbirinden iddialı ekiplerin yer aldığı bir yarışmada ödüle ulaşmanın kendilerini gururlandırdığını belirten dördüncü sınıf öğrencileri Eray Dağdelen, Ezgi Ağbayır ve Hakkı Can Sal, "Yarışma, yüz yüze duruşma ortamının birebir sağlandığı, oldukça ciddi bir formatta gerçekleşiyor. Biz, hem davacı hem de davalı olarak duruşmada yer aldık. Yazılı dilekçe de hazırladık, sözlü savunma da yaptık. Gerçeği aratmayan bir duruşma ortamındaydık. Ülkemizin deneyimli hukukçularının yer aldığı hakem heyeti; bizim duruşma esnasındaki performansımızı, teoride edindiğimiz bilgiyi pratikte ne kadar uygulayabildiğimizi, savunduğumuz tezleri etkili ve somut veriler ışığında aktarıp aktaramadığımızı titizlikle değerlendirdi. Yarışmaya, ülkemizdeki farklı üniversitelerden çok sayıda hukuk öğrencisi arkadaşımız da katıldı. Bu noktada, elde ettiğimiz ikinciliğin oldukça önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Bizleri yetiştiren, bugünlere gelmemiz için emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, 2022 yılında gerçekleşen yarışmada da üçüncülük ödülünü aldıklarını hatırlatarak, fakülte olarak başarıyı sürekli hale getirdiklerini söyledi. Eleştirel bakış açısına sahip, çok yönlü araştırma özelliği bulunan, bilgi üretme ve ürettiği bilgiyi paylaşma noktasında fark oluşturan nitelikli hukukçular yetiştirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, "Üniversitemizden bu yıl mezun olmaya hazırlanan; Eray Dağdelen, Ezgi Ağbayır ve Hakkı Can Sal, bizlere büyük mutluluk yaşatarak ödülü fakültemize getirdi. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, meslek hayatlarında da çok iyi hukukçular olarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye, yeni başarılara imza atmaya devam edecekler. Fakülte olarak bu tarz yarışmaları çok önemsiyor, öğrencilerimizi de katılım noktasında teşvik ediyoruz. Art arda gelen ödüllerin, fakülte olarak eğitim kalitemizin de önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İEÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Kurgusal Duruşma Yarışmasında ikinci oldu - Son Dakika
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