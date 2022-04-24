İftar sofrası çocuklar için kuruldu - Son Dakika

Düzce Belediyesi tarafından çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Düzce Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Kalıcı Konutlar bölgesinde çocuklar için iftar programı düzenlendi. Programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çocuklar ve aileleri katıldı. Masaları gezen Başkan Özlü, çocukların taleplerini dinledi, aileleriyle sohbet etti. Programda belediye bando takımı da yer aldı. Çocuklar, bando takımının seslendirdiği marş ve şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. - DÜZCE