Iğdır'a dönüş yolculuğundaki binlerce küçükbaş, Göle-Selim'de havadan görüntülendi - Son Dakika
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Iğdır'a dönüş yolculuğundaki binlerce küçükbaş, Göle-Selim'de havadan görüntülendi

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Iğdır\'a dönüş yolculuğundaki binlerce küçükbaş, Göle-Selim\'de havadan görüntülendi
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Iğdır\'a dönüş yolculuğundaki binlerce küçükbaş, Göle-Selim\'de havadan görüntülendi
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İlkbaharda Iğdır ve Ağrı'dan Ardahan ve Artvin yaylalarına göçen yetiştiricilerin dönüş yolculuğu başladı. Göle-Selim güzergahından Iğdır'a ilerleyen göçerler ve binlerce küçükbaş hayvan sürüsü havadan görüntülendi.

İlkbaharda hayvan sürüleriyle birlikte Iğdır ve Ağrı'dan Ardahan ve Artvin'in yaylalarına göç eden yetiştiricilerin dönüş yolculuğu başladı. Göle-Selim güzergahından Iğdır'a doğru ilerleyen göçerler ve küçükbaş hayvan sürüleri havadan görüntülendi.

Doğu Anadolu'da hayvancılıkla geçimini sağlayan göçerlerin mevsimlik yolculuğu devam ediyor. İlkbahar aylarında havaların ısınmasıyla Iğdır ve Ağrı'dan yola çıkarak Ardahan ve Artvin'in yüksek rakımlı yaylalarına çıkan göçerler, havaların soğumasıyla birlikte yeniden dönüş yoluna geçti.

Hayvan sürüleriyle birlikte uzun ve zahmetli bir yolculuk yapan göçerler, Göle-Selim güzergahını kullanarak Iğdır yönüne doğru ilerliyor. Binlerce küçükbaş hayvanın yer aldığı sürüler, yol boyunca çobanların gözetiminde hareket ederken, sürülerin güvenliğini ise çoban köpekleri sağlıyor.

Günler süren yolculukta göçerler, hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de sürülerinin dağılmaması için yoğun çaba harcıyor. Özellikle geniş arazilerde ilerleyen küçükbaş hayvan sürüleri, bölgedeki geleneksel göçer yaşamının önemli bir görüntüsünü oluşturuyor.

Göle-Selim güzergahında ilerleyen göçerler, çobanlar ve küçükbaş hayvan sürüsü drone ile havadan kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, uçsuz bucaksız arazide ilerleyen hayvan sürüleri, sürülerin çevresinde dolaşan çoban köpekleri ve göçerlerin mevsimlik dönüş yolculuğu dikkat çekti.

Kaynak: İHA
ArdahanArtvinGüncelYaşamYerelIğdırAğrıGöleSon Dakika

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