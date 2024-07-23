Iğdır Belediye Başkanı, üzerinde uçan drona ateş açtı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır Belediye Başkanı, üzerinde uçan drona ateş açtı

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Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Aralık Belediye Başkanı, kendisini takip ettiklerini düşünerek çiftlik üzerinde uçan bir drona ateş etti. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı.

23.07.2024 12:59  Güncelleme: 13:03
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Iğdır'da belediye başkanı 'beni takip ediyorlar' diyerek çiftliğin üzerinde uçan drona ateş etti

IĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı, kendisini takip ettiklerini düşünerek yüksekten uçan bir drona ateş etti. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Ermenistan sınırında hayvan çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir dronu fark etti. Dronun kendisini takip ettiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi. Daha sonra tüfek ile drona ateş açtı. Dron ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı. Dronun güvenlik güçlerine mi, Ermenistan'a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi. Belediye başkanı o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.

Iğdır Belediye Başkanı, üzerinde uçan drona ateş açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır Belediye Başkanı, üzerinde uçan drona ateş açtı - Son Dakika

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