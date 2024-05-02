Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Eğitim Sen Iğdır Şubesi Başkanı Efe Tabak, etkinliklerde yaptığı konuşmada, haksızlığa uğramayan, düşünmenin cezalandırılmadığı, kadınlara yönelik şiddetin son bulduğu bir ülke istediklerini belirtti. Program, davul zurna eşliğinde çekilen halaylar ve bir konserle devam etti.

02.05.2024 00:25
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Iğdır'da 1 Mayıs kutlandı

IĞDIR - Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konfederasyon, sendika üyeleri, işçiler ve bazı siyasi partiler Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Etkinliklerde bir konuşma yapan Eğitim Sen Iğdır Şubesi Başkanı Efe Tabak, "Bizler kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı; düşünmenin, düşünmeyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzlerin son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı bir ülke istiyoruz" dedi. Program daha sonra davul zurna eşliğinde çekilen halaylar ile devam etti. Konserin ardından kalabalık sessizce dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
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