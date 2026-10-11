Iğdır'da al elma hasadı başladı, üretici 13 liralık elmayı 10 liraya satamıyor - Son Dakika
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Iğdır'da al elma hasadı başladı, üretici 13 liralık elmayı 10 liraya satamıyor

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Iğdır\'da al elma hasadı başladı, üretici 13 liralık elmayı 10 liraya satamıyor
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Iğdır'da al elma hasadı başladı; bu yıl 12 bin dekar alanda yaklaşık 32 bin ton rekolte beklenirken üreticiler alıcı bulamadıkları ürünün bir bölümünün elde kaldığını belirtti. Üretici Tövbet Turan, kilogram maliyeti 13 lira olan elmayı 10 liraya bile satamadıklarını söyledi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da "al elma" yetiştiricileri, maliyetlerin arttığını ancak ürünlerine alıcı bulamadıklarını, meyvenin dalında çürüdüğünü ifade etti. Üretici Musa Aksu, "Elma alan yok. Hepsi zayi olup gitti" derken, Tövbet Turan, kilogram maliyeti 13 lira olan elmayı 10 liraya bile satamadıklarını anlattı.

Iğdır'da türkülere konu olan "al elma"nın hasadı başladı. Bu yıl 12 bin dekar alanda yaklaşık 32 bin ton rekolte beklenen elmanın bir bölümü üreticinin elinde kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere giren üreticiler, topladıkları elmaların bir bölümünü soğuk hava depolarına taşırken, alıcı bulamadıkları ürünlerin bahçelerde kaldığını ve ziyan olduğunu ifade etti.

"ELMALAR YERE DÖKÜLÜYOR, ALICI BULAMIYORUZ"

Elma üreticisi Musa Aksu, bahçesindeki ürünleri göstererek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Artan ilaçlama, sulama ve işçilik giderlerine dikkati çeken Aksu, ürününü satamadığı için masraflarını dahi karşılayamadığını belirtti.

Aksu, şunları söyledi:

"Ağaca bak, elmaların durumu bu. Buna alıcı bulamıyoruz. Nereye gitsek elma alan yok, satan yok. Hepsi yere dökülmüş, zayi olup gidiyor. Yarın su parasını bile çıkaramayacağız. İşçiyle ortak çalışıyoruz ama yine de bütün masraflar cebimizden gidiyor. İlacının parası hala çıkmamış. Buna ne çare bulacağız? Bir el atılması lazım. Ziraat odalarımız var, ilgili kurumlarımız var. Ne gelip soran var ne de bir el atan. Ne yapalım şimdi biz? Hepsi zayi olup gitti."

"13 LİRALIK ÜRÜNÜ 10 LİRAYA SATAMIYORUZ"

Elma üreticisi Tövbet Turan da hasadı buruk bir şekilde yaptıklarını belirterek üreticilerin emeklerinin karşılığını alamadığını söyledi. Ürünlerin maliyetinin altında satılamadığını, buna rağmen alıcı bulmakta güçlük çektiklerini ifade eden Turan, yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Turan, şöyle konuştu:

"Bu konuda özellikle Ziraat Odasına, belediyeye, İl Özel İdaresine ve ilgili kurumlara görev düşüyor. Şu an Iğdır'da yaklaşık 15 bine yakın öğrenci var. Belediye bu elmaları satın alıp öğrencilere ücretsiz verebilir. Hem öğrenciler kazanmış olur hem de biz üreticiler kazanırız. İnşallah yakın bir tarihte bunların hepsi gerçekleşir.

Ürettiğimiz elmayı kasaya koyduğumuz zaman kilogram maliyeti yaklaşık 13 lira oluyor. Biz 13 liralık ürünü 10 liraya satamıyoruz. Demek ki burada bir sıkıntı var. Bu sorunun çözüm yeri yerel idarelerdir. Daha önceden gerekli tedbirler alınmış olsaydı bugün bu sorunu yaşamayacaktık. Belki de ürünlerimizi dolar bazında satıyor olacaktık."

"32 BİN TON ELMA REKOLTESİ BEKLİYORUZ"

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurovası Iğdır, kayısıyla meşhurdur. Bunun yanında her türlü sebze ve meyve yetişiyor. Bu sene 12 bin dekar alanda elmacılık yapılıyor. Rekolte olarak 32 bin ton elma bekleniyor. Üreticilerimiz elma hasadına başladılar. Elmalarımız kalitelidir. Ayrıca Tuzluca ilçesinin bazı bölgelerinde doğal organik tarım yapılıyor. Kaliteli ürünler alınıyor. Üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA
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