Iğdır'da aşiret ve kanaat önderleri başlık ve süt parasının kaldırılması için açıklama yaptı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da aşiret ve kanaat önderleri başlık ve süt parasının kaldırılması için açıklama yaptı

Iğdır\'da aşiret ve kanaat önderleri başlık ve süt parasının kaldırılması için açıklama yaptı
24.05.2025 13:25
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Iğdır'da bir araya gelen 25 aşiret lideri ve kanaat önderi uygulanmakta olan başlık ve süt parasının kaldırılması için açıklama yaptı.

Iğdır'da bir araya gelen 25 aşiret lideri ve kanaat önderi uygulanmakta olan başlık ve süt parasının kaldırılması için açıklama yaptı.

Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerimizle birlikte toplumumuzu yıllardır derinden etkileyen başlık parası uygulamasına son verme kararı aldık açıklamasında bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Ferhat Armağan; "Toplumumuzda bir kangren olan, gerçekten salih bir illet gibi bir hastalık olan başlık parasını ve başlık parası adı altında süt parasıyla ilgili toplumda bir para toplanıyor. ve düğün sezonuna girdik. Hakikaten bir yaz zamanıdır. Şimdi dolayısıyla toplumdan bize yüzlerce talep geldi. Yüzlerce istek, arzu geldi. Gençlerimiz, ailelerimiz bu konuda çok ciddi manada bir mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili şunu hakikaten örnek almamız gereken bir topluluk olarak biz Müslümanız. İslamiyet'in imanın, Müslümanlığın gereği olarak da peygamber efendimiz sünneti bizim için önemli bir örnektir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Dolayısıyla nikahın kolaylığında Peygamber Efendimizin İslami bir emri gibi önemli bir mesele olarak önümüze çıkıyor. Şunu da halktan ciddi manada bir beklenti olarak gördük ki bazı başlık paraları bu kadar ciddi bir seviyeye çıktı ki milletimiz bunu kaldıramıyor. Bazı yerlerde altmış kelle, yüz kelle yani ata altını, cumhuriyet altını bu şekilde alıyor. Zaten bunun kendi bir evin düzmesi, bir evin ondan sonra alışana kadar gidiyor. ve bu zamanla aileler arasındaki kırgınlıklar oluyor. Hatta bazen şunu çok enteresan bir örnek vereyim. Bazen kız kaçırmalara bile biz davalara giriyoruz. Aşiretlerin, toplumun barışıyla ilgili davalara giriyoruz. Bununla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz." İslamiyet'te sadece Mehir parası olduğunu söyleyen Armağan, "Toplumda bu başlık parası, süt parasıyla ilgili İslamiyet'te mehir parası vardır. Bir mehir olarak kıza bir hediye veriliyor. Fakat onun haricinde İslamiyet'in özünde kesinlikle bir başlık parası anne, babaya verilen bir başlık parası yoktur. İslamiyet'te de böyle bir hakaret yoktur. Dolayısıyla aile toplumun hakikaten bireyidir. İçindedir. Toplu güçlü bir toplum için güçlü bir ailenin çekirdeklerinin olması şarttır. Bundan dolayı Iğdır'da biz başlık parasını ve süt adı altında toplanan bu paraları kaldırıyoruz. Halkımızdan ciddi manada bize destek vermelerini arzu ediyoruz. Bu konuda gerçekten biz ailelerin, gençlerimizin evliliklerini tamamlayalım, yapalım. Bazen kredi altına da giriyorlar. Bu sefer beş on yıl bu krediyle uğraşırken kendi aile içindeki o mesut hanesi maalesef sıkıntıda kalıyor. Bundan dolayı bütün halkımızdan böyle bu konuda bize destek vermelerini arzu ediyoruz. Bizim yaptığımız bu çalışmayı da Türkiye'deki diğer insanlara da örnek olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da yeni evlenen çitlere evliliklerinin rahat ve kolay olması için ciddi manada gerçekten gençlerimize bir destek verildi. Ayrıyeten Diyanetimizin de geçen haftalarda yaptığı evlilikle ilgili, aile hayatıyla ilgili bu konuda gerçekten bütün kalbimizle aşiret liderleri olarak kanaat önderleri olarak, toplum olarak, millet olarak, diyanetin bu hutbesine bütün kalbimizle katılıyoruz. Toplumun gerçekten böyle zorlayıcı değil de kolaylaştırıcı olan kısmıyla ilgili gençlerimizin evliliklerine destek vermelerini bilhassa anne babalarından ailelerden istiyoruz" dedi.

Kanaat önderlerinden Ahmet Hacıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının aile yılı ilan edilmesinin önemli olduğuna değinerek; "Bildiğiniz gibi bu yıl 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından aile ili diye ilan edilmiş. Biz de hem onun ilan ettiği aileye destek olmak hem de bizim bölgemizin ve özellikle ilimizin sıkıntılarından olan başlık ve süt parası adı altındaki sıkıntıdan başkanımın da ifade ettiği gibi değinmek istiyoruz. Kitabımızda Allah şöyle emrediyor. İçinizdeki bekarları evlendiriniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz, 'evlilik benim sünnetimdir' buyuruyor. Şimdi bize düşen başta Müslüman olarak insan olarak yörenin insanları olarak bize düşen evlenmek isteyen, bekar olan kızlarımızı ve erkeklerimizi evlendirmek evlilik konusunda onlara yardımcı olmaktır. Çünkü bir babanın evladına karşı görevi kız erkek fark etmiyor. İkisine de iyi bir eş seçmek, onların yuva kurmasında yardımcı olmaktır. Ama maalesef bugün cahiliye döneminde olduğu gibi biz de bugün bir modern cahiliyetlik adeti devam etmektedir. Aslında başlık parası, ondan sonra adını değiştirerek başka sınıflara büründürülerek süt parası diye alınan ne İslam'da ne de insanlıkta yeri olmayan bir şeydir. Onun için biz buna karşıyız" dedi.

Kanaat önderlerinden Ebubekir Gövez ise başlık parasının hemen kaldırılması gerektiğini ifade ederek; "İnsanlar artık evlenemiyor. İnsanları anne ve babaları zinaya teşvik ediyor. Bizim başlık parasını gerçekten kaldırmamız lazım. Hocalarım da başkanım da değindi. Bizim dinimizde haram olan bir şeydir. Ne olursa olsun başlık mı olur, süt parası mı olur? Masrafı mı olur? Hangi isim altında alınırsa alınsın haramdır, caiz değildir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Kültür, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da aşiret ve kanaat önderleri başlık ve süt parasının kaldırılması için açıklama yaptı - Son Dakika

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