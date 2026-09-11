Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu

Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır’ın Aralık ilçesinde, devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hakkari Yüksekovalı Sözleşmeli Er Ziyar Koparan’ın şehadet haberi, memleketine ateş düşürdü.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hakkari Yüksekovalı Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ın şehadet haberi, memleketine ateş düşürdü.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Aralık ilçesinde devriye görevi yürüten askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Sözleşmeli Er Ziyar Koparan şehit düştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Iğdır'da devriye görevi sırasında devrilen askeri araçta şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

İki yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen şehidin acı haberi, Yüksekova'daki ailesine ve tüm ilçe halkına derin bir üzüntüyle ulaştırıldı.

Kaynak: İHA

Hakkari, Aralık, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu - Son Dakika

Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

22:07
Antalya’da skandal paylaşım Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:49
Maç fazlasıyla lider Beşiktaş seriye bağladı
Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı
21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 23:20:32. #7.12#
SON DAKİKA: Iğdır’da askeri araç kazasında Yüksekovalı sözleşmeli er şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement