Iğdır'da Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor

Geniş Video İzle

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Balık Gölü, yüksek rakımı ve doğal güzellikleriyle turistleri cezbederken, göl etrafında bulunan işletmeler güneş panelleriyle kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu uygulama, çevre illerdeki benzer tesislere de örnek oluyor.

12.07.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağıtım şirketi 1.5 milyon maliyet çıkarınca kendi elektriklerini ürettiler

Iğdır'da Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor

IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, muhteşem manzarası ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Iğdır ile Ağrı sınırında yer alan Balık Göl, manzarasının yanı sıra tükettiği enerjiden dolayı da kendisinden bahsediliyor. Göl etrafında Iğdırlı işletmeci tarafından kurulan restoran, taş bungalov evler elektriklerini yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Restoran üzerine kurulu olan güneş panelleri sayesinde işletme kendi elektrik ihtiyacını karşılıyor.

İşletmecilerden Rubaz Demir, elektrik dağıtım şirketinden elektrik istediklerinde yaklaşık olarak bir buçuk milyon gibi bir hesap çıkarttıklarını belirterek; "Burası Iğdır ile Ağrı arasında yer alan Balık Gölü. Vatandaşlar hafta sonları buraya zaman geçirmeye geliyor. 3 yıl önce burayı açtık. Burada elektriğimiz yoktu. Şirkete başvurduk, bize yaklaşık olarak bir buçuk milyon gibi bir maliyet çıkardı. Bu maliyete gücümüz yetmedi bizde kendi gücümüz ile güneş panellerini kurduk. Yukarıda da 11 bungalov evimiz var. Onların da bütün elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılıyoruz." dedi.

Ailesi birlikte Balık Göl'e ziyarete geldiğini söyleyen Erdal Karakaş ise güneş panellerini görünce şaşırdığını söyleyerek; "Biz buraya yiyecek, içecek getirdiğimiz zaman ısınır diye düşünüyorduk. Elektrik olmadığını düşünüyorduk. Daha sonra burada soğutucuların olduğunu gördük. Paneller sayesinde elektrik ihtiyacı giderilmiş. Bundan çok mutlu olduk" dedi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Bayburt, Artvin, Ardahan, Ağrı gibi çevre illerden ziyaretçi akınına uğrayan tesis yenilenebilir enerji sistemiyle de benzer tesislere örnek oldu.

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Balık Gölü, Güneş, Tatil, Iğdır, Ağrı, Çevre, Enerji, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:34:23. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Balık Gölü etrafındaki tatil yerleri ve restoranlar elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement