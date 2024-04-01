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Iğdır'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı

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31 Mart 2024 yerel seçiminde Iğdır Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ülkü Öcal ile DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş arasında geçen yarışı resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş kazandı.

01.04.2024 18:36  Güncelleme: 18:41
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Iğdır'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı

IĞDIR - 31 Mart 2024 yerel seçiminde Iğdır Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ülkü Öcal ile DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş arasında geçen yarışı resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş kazandı.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği 31 Mart 2024 yerel seçimleri dün itibari ile yapıldı. Iğdır'da dün sabah 07.00'da sandıklara giden vatandaşlar saat 16.00'ya kadar oylarını kullandılar. Saat 16.00 itibari ile sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi. Yapılan sayımlar sonucunda DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Nuri Güneş, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 46,70 civarında bir oy alırken Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Ülkü Öcal yüzde 42,23 oranında oy aldı. DEM Parti'liler dün gece seçim sonrası şehrin farklı yerlerinde eğlence gösterileri düzenlediler. Iğdır'da Merkez ilçeyi Dem Parti kazanırken Tuzluca ilçesini CHP, Karakoyunlu ilçesini MHP, Aralık ilçesini de AKP aldı. Aralık ilçesinde Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında geçen yarışta AKP sadece 16 oy farkla kazanırken AKP'li adaya karşı YRP'nin geçersiz oylar için itiraz edeceği öğrenildi.

Iğdır\'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş kazandı - Son Dakika
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