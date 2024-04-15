Iğdır'da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine yaklaşık olarak 23 saat sonra ulaşıldı. Çocuğun bulunması için yapılan arama çalışmaları sonucunda Y.O'nun cansız bedeni bulundu ve Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15.04.2024 13:21
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Iğdır'da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine yaklaşık olarak 23 saat sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çalışın ailesinin yanında iken yan tarafta bulunan eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Çocuğun bulunması için Erzurum ve Van'da gelen AFAD ekipleri de aramaya destek verdi. Yaklaşık olarak 23 saat sonra çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Y.O'nun cansız bedeni bulundu. Y.O'nun cansız bedeni Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Iğdır\'da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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