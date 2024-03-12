Iğdır\'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Programı Düzenlendi

Yerel

Iğdır'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası günün anlam ve önemini belirten video gösterimi ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra bir konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İstiklal Marşı'nın yazılması sürecinde yaşananların zor olduğunu ve Mehmet Akif Ersoy'un bir mücadele ruhu oluşturduğuna değinerek, "12 Mart'ta İstiklal Marşı'mız kabul edilmiş. Milletimizin özünden çıkmış, süzülmüş, saflaşmış duyguları tecessüm etmiş hali olan İstiklal Marşı bize hediye edilmiştir. İstiklal Marşı nasıl bir ortamda yazılmıştır? Ülkemiz 7 koldan işgal edilmiş, devrin en büyük devletleri İstanbul'u almış, İzmir'i işgal etmiş, düşman Ankara'ya kadar dayanmıştır. Ülkemizin öyle evlatları var ki bunlara karşı çıkmış, emanetine sahip çıkmış, muazzam bir zafer kazanmıştır" dedi. - IĞDIR