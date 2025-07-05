Iğdır\'da Kerbela Şehitleri gözyaşlarıyla anıldı

Iğdır'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşı dualarla anıldı. Iğdır Ehlibeyt Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen anma etkinliğine binlerce vatandaş katıldı.

Program, Zübeyde Hanım Bulvarında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından mersiyeler okundu, sinezenler eşliğinde matem tutuldu. Katılımcılar, Kerbela'da yaşanan acıyı bir kez daha yüreklerinde hissederek gözyaşı döktü. Iğdır Ehlibeyt Derneği Başkanı Kurban Ulusöz yaptığı konuşmada, "Hz. Hüseyin tarih evvelinden sonra zulme direnen özgürlüğün tadını aleme anlatan Sünni'siyle, Şia'sıyla yası tutulan peygamberin torundur" dedi.

Ulusöz, baş vurmanın ve kan vermenin yasaklandığını da hatırlatarak, "Baş vurmayı bizim müseyipler yasaklamıştır. Allah yolunda kan vermek istersen Kızılay orada. Kur'an buyuruyor ki her kim bir nefsi diriltirse alemi diriltmiş gibidir. Git orada iki ünite kan ver. Bir Müslüman bir insan bir vatandaş, bir can senin sayende kurtulsun" dedi.

Tüm uyarılara rağmen Iğdır Asri mezarlığında da düzenlenen programda bazı vatandaşların kan akıttığı ve zincir vurduğu görüldü. - IĞDIR