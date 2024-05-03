Iğdır'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Iğdır'da ormandaki çöpler toplandı. Iğdır Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Etkinlikte orman yangınlarına dikkat çekilerek, vatandaşlarda duyarlılık oluşturulması hedeflendi.

03.05.2024 16:49
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarına farkındalık yaratmak için 81 ilde aynı anda başlattığı "Orman Benim" etkinliğinde Iğdır'da da ormandaki çöpleri toplandı.

Öğrenci ve İŞKUR çalışanların katılımıyla Iğdır'ın tek ormanı olan Ermenistan sınırında ki  Kent ormanı ve çevresi temizlendi. Iğdır Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Iğdır Orman Müdürü Taner Tazegün, "Orman yangınlarına dikkat çekmek için 'Orman Benim' projesi kapsamında burada toplanmış bulunuyoruz. Burada yapacağımız etkinlik özellikle orman yangınlarına dikkati çekiyoruz. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan eliyle çıkan yangınlardır. Bunun için de özellikle orman kenarında, içinde yanıcı olan kağıt, poşet gibi yanıcı maddelerin toplanılması gerekiyor. Vatandaşlarda bir duyarlılık oluşturmak maksadıyla buradayız" dedi.

Çöpleri toplamak için gelen bir vatandaş, "Burada çöpleri temizliyoruz. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bulmalıyız. Bir sürü çöp bulduk, cam şişeler, yiyecek atıkları gibi. Böyle olmaması gerekiyor. İnsanlar gezip görmek için buraya geldiğinde bu manzarayla karşılaşmamalı. Temiz çevre, temiz nefes" ifadelerini kullandı.

Iğdır\'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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