Iğdır'da otomobil, kadın motosiklet sürücüsünü arkadan çarparak ağır yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da Kazım Karabekir Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, hızla geldiği belirtilen otomobil seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma düşen kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) – Iğdır'da otomobilin çarptığı kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kazım Karabekir Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Arkadan hızla geldiği belirtilen araç, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan kadın motosiklet sürücüsü, kaldırıma düşerek ağır yaralandı.
Kazanın ardından araç sürücüsünün emniyet ekiplerine haber vererek yardım istediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede gerekli incelemelerde bulundu.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: ANKA
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