Iğdır'daki Suriye Protestolarında 3 Polis Yaralandı, 48 Kişi Gözaltına Alındı

Haber.Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Suriye'deki gelişmeler Iğdır'da protesto edildi. Rojava'ya destek için yapılan basın açıklaması sonrası yürüyüş yapmak isteyen DEM Partililere polisin izin vermesi üzerine çıkan olaylar sonucu 3 polis yaralandı, DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar ve Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un arasında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

DEM Partililerin ve Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in katılımıyla Rojava'ya destek amacıyla basın açıklamasına yapıldı. DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından protesto yürüyüşü yapmak istedi. Grubun yürüyüşüne polis izin vermemesi sonrası arbede yaşandı.

Polis, biber gazı ile protestoculara müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 polis yaralandı. Kolundan yaralanan bir polis Erzurum'a sevk edilirken, 48 kişi gözaltına alındı.

DBP Parti Meclisi üyesi Abdullah Ekelik, DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar, Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum, DEM Parti ve DBP'li yöneticiler, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.