Iğdır\'da Türkiye-Azerbaycan Sanat Haftası programı, konser ve defileyle tamamlandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da düzenlenen Türkiye- Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında halk konseri ve milli kıyafet defilesi gerçekleştirildi. Azerbaycanlı sanatçılar Gülyanaq Memmedova, İlkin Dövletov ve Elgün Guliyev'in sahne aldığı etkinlikte, dans gösterileri ve geleneksel kıyafetler izleyicilerden beğeni topladı.

Iğdır'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında halk konseri ve milli kıyafet defilesi gerçekleştirildi. Azerbaycan'ın sevilen sanatçıları Gülyanaq Memmedova, İlkin Dövletov ve Elgün Guliyev'in sahne aldığı programda Azerbaycan müziği ve dansları Iğdırlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynelov, Azerbaycan Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Azerbaycanlı sanatçıların konserinin yanı sıra dans ekipleri sahne aldı. Azerbaycan'ın geleneksel kıyafetlerinin sergilendiği defilede ise ülkenin kültürel mirası tanıtıldı. Etkinlik boyunca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dikkat çekildi.

ABBASOV: "ORTAK DEĞERLERİMİZİ KARDEŞ ÜLKEMİZDE TANITIYORUZ"

Azerbaycan Büyükelçiliği'ne bağlı Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, etkinliklerin iki ülkenin ortak kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Iğdır ve Kars illerinde Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında programlar düzenlediklerini belirten Abbasov, Azerbaycan'ın sanatçılarını, danslarını ve milli kıyafetlerini Türkiye'de tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Abbasov, "Bu projelerin temel amacı ortak değerlerimizin, milli kültürümüzün, sanatımızın ve müzik kültürümüzün kardeş ülkede tanıtılmasıdır. Iğdır'da gerçekleştirdiğimiz etkinlik de Azerbaycan'ın zengin kültürel mirasını ve müzik sanatını Türkiye'de tanıtmaya hizmet ediyor. Bugünkü program Iğdır halkı tarafından büyük bir coşku ve ilgiyle karşılandı. Bu tür etkinlikler gelecekte de devam ettirilecektir" dedi.

Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sözünü hatırlatan Abbasov, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

KARDEŞLİK MESAJLARI

Azerbaycanlı sanatçı Gülyanaq Memmedova da Iğdır'a ilk kez geldiğini ve gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Konseri izleyen vatandaşlar, sanatçıların performansını ve dans gösterilerini beğendiklerini belirterek Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, "Azerbaycan konserini izledik. Müthişti, harikaydı. Çok beğendik, çok eğlendik. Azerbaycan kültürünü bir kez daha yakından tanıdık, kardeşliğimizi yeniden hatırladık. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın kardeşliğimiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Türkiye-Azerbaycan dostluğunu pekiştiren kültürel etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdi. Türkiye-Azerbaycan Sanat Haftası kapsamında düzenlenen program, konser ve gösterilerin ardından sona erdi.