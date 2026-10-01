Iğdır’da üreticilere 40 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Iğdır'da Sertifikalı Buğday Çeşitliliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında 160 çiftçiye yüzde 50 hibeli 40 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Proje kapsamında yaklaşık 1.600 dekarlık alanda buğday ekimi yapılması planlanıyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından desteklenen projenin tohum dağıtım törenine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile üreticiler katıldı.

Proje kapsamında Avorio cinsi beyaz ekmeklik buğday tohumu, yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere teslim edildi. Merkez ve ilçelerdeki 160 üreticinin her birine 10 dekarlık alan için 250 kilogram tohum verildi.

GENÇ VE DEZAVANTAJLI ÜRETİCİLERE ÖNCELİK

Proje kapsamında hak sahipleri belirlenirken Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler arasından genç çiftçiler, kadın üreticiler, engelli bireyler ile şehit ve gazi yakınlarına öncelik verildi.

Dağıtılan tohumların ekiminden hasada kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada takip yapılacağı bildirildi. Ekim, çıkış, kardeşlenme, sapa kalkma, başaklanma, süt olum ve hasat dönemlerinde üreticilere teknik destek sağlanacak.

"GEÇEN YIL DEKARDA BİR TONUN ÜZERİNDE VERİM ALDIK"

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, projenin üreticilere ve Iğdır tarımına hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün 160 üreticimize verimi, kalitesi ve protein oranı yüksek olan beyaz ekmeklik buğday çeşidimizi yüzde 50 hibeli olarak sağlamış olacağız. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen yıl aynı buğday çeşidinin demonstrasyon çalışmalarını yaptıklarını belirten Tingiş, "Dekardan yaklaşık bir tonun üzerinde verim aldık. Bu yıl da 160 üreticimize 10 dekarlık alanlar için gerekli tohumları yüzde 50 hibeli olarak dağıtacağız. Dağıtımın ardından üreticilerimizin ekimlerini gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Sezon içerisinde gerekli kontrolleri yaparak hasat aşamasına kadar üreticilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

"YÜZDE 20 CİVARINDA VERİM ARTIŞI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Avorio çeşidinin protein ve hektolitre ağırlığı bakımından öne çıktığını belirten Tingiş, şöyle konuştu:

"Ektirecek olduğumuz bu buğday çeşidinin hem protein oranı hem de hektolitre ağırlığı yüksek. Aynı zamanda diğer beyaz ekmeklik buğday çeşitlerine göre birim alanda yaklaşık yüzde 20 civarında daha fazla verim alınmasını bekliyoruz. Bu nedenle TMO ve lisanslı depolar tarafından da bu buğday çeşidi tercih ediliyor."

ÜRETİCİLER DESTEKTEN MEMNUN

Yaycı köyü çiftçilerinden Mehmet Yıldırım, devlet tarafından sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Tarım Müdürlüğü tarafından, devletimiz tarafından hibeli buğday veriliyorsa tohumu almaya geldik. İnşallah iyi bir verim olur. Daha önce ekenler iyi bir verim almışlar. İnşallah biz de deneyip Allah'ın izniyle kendi ürünümüzü alacağız" dedi.

Üretici Zehra Alkış ise destekten dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Buğday tohumu desteği için İl Tarım Müdürlüğümüze müracaat ettik. Bize bu desteği sağladıkları için teşekkür ederiz. 10 dönüm arazi üzerinde ekim yapacağız. Bu buğdayı tercih etmemizin sebebi veriminin yüksek olması ve standartlarının tarlalarımıza uygun olması" diye konuştu.