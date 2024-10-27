Iğdır'da Yangın: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Iğdır'da Yangın: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

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Iğdır'da gecekondu yangınında 2 yaşındaki Hazar İleri hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

27.10.2024 14:17
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Iğdır'da gecekonduda yangın faciası: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

IĞDIR - Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar İleri öldü.

Yangın olayı Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı.Haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Iğdır\'da Yangın: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Yangın: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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