Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden terörsüz Türkiye açıklaması - Son Dakika
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Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden terörsüz Türkiye açıklaması

Iğdır\'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden terörsüz Türkiye açıklaması

Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile Iğdır'da bulunan 25 aşiretin liderleri ve kanaat önderleri, terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesiyle ortaya çıkan terörsüz Türkiye ile ilgili basın açıklaması yaptı.

14.05.2025 16:16
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Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan ile Iğdır'da bulunan 25 aşiretin liderleri ve kanaat önderleri, terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesiyle ortaya çıkan terörsüz Türkiye ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Iğdır'da bir araya gelen Kadim Aşiretler Federasyonu adına açıklama yapan Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan "Barışla ilgili Türkiye'mize güzel bir hava geldi. Gerçekten bu çok önemlidir. Elli yıldır maalesef ülkemiz ciddi manada kayıplar verdi. Elhamdülillah bugün çok güzel bir haberle karşı karşıyayız. PKK terör örgütünün elli yıldır, elli yıla yakındır bu bölgede Türkiye'mize maddi manevi hakikaten çok ciddi manada zararları oldu. Bu barışın mimarları başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Ahmet Türk rahmetli Sırrı Süreyya Önder ve diğer siyasi partilerden de gerçekten ciddi kahramanca hareketler oldu. Aynı zamanda şunu aktarmak istiyorum ki bölgemizin kanaat önderleri de bu barışa ciddi manada katkısı oldu. Şunu çok net bir şekilde arz etmek istiyorum. Tarih boyunca gerçekten bin senedir İslamiyet'e kahramanca hizmet etmiş Türk milleti ve Kürt milleti bunlar bir araya geldikleri zaman gerçekten tarih boyunca beşeriyetin saadetini temin etmişler. Bu barış ortamını çok ciddi manada değerlendirmemiz lazım. İnşallah gelecek nesillerimize, gelecek insanlara ve yeryüzüne sulh-u umumi temin edecek bir zemin içimizdedir. Bunu en güzel şekilde muhafaza edelim. ve bu barışın mimarlarına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'daki aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden terörsüz Türkiye açıklaması - Son Dakika

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