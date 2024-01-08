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Iğdırlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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Iğdırlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Iğdırlı dağcılar, Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmanarak şehitleri andılar. 94 kişilik dağcı grubu, 3 bin 180 rakımlı zirveye çıkarak şehitler için dua etti. Tırmanışı yapan dağcılar, inişlerini de sorunsuz bir şekilde tamamladı.

08.01.2024 - 11:48,
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Iğdırlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı

IĞDIR - Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında Iğdırlı dağcılar Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmanarak şehitleri andılar.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için bir araya gelen 94 kişilik dağcı grubun arasında yer alan Iğdırlı dağcılar bu sefer de Sarıkamış Şehitleri tırmandılar. 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmanış yapan dağcılar zirve yaparak şehitler için dua etti.

Zirvede bir konuşma yapan Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, tırmanışların en anlamlısını yaptıklarını belirterek; "Allahuekber Dağı'nın zirvesine gelerek burada Sarıkamış Şehitlerimizi andık. Türkiye'nin birçok ilinde gelen dağcılar ile bu tırmanışı yaptık. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, bu tırmanışı da onların ruhlarına armağan ediyoruz" dedi.

Dağcılar zirve tırmanışı sonrası tekrardan inişe geçerek tırmanışlarını sorunsuz bir şekilde bitirdiler.

Iğdırlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı\'na tırmandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Iğdırlı dağcılar Sarıkamış şehitleri için Allahuekber Dağı'na tırmandı - Son Dakika
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