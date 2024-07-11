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İğneli aşık geleneği asırlardır devam ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'da asırlardır sürdürüyor. Türk-Ermeni aşıklarının atışmalarıyla ortaya çıkan sanat asırlardır nesilden nesile aktarılarak devam ediyor.

Erzincan Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen yaz etkinlikleri kapsamında Dörtyol Cumhuriyet Meydan'ında farklı illerden gelen aşıkların atışması büyük ilgi gördü.

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Kültür Müdürü Oğuzhan Yılmaz, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen etkinlikte Ozan Nihat Sönmez, Aşık Mustafa Aydın, Ozan Baki Çetin, Aşık Nurhani, Aşık Yaşar Demiroğlu ve Aşık Zakir Tekgül, iki dudak arasına iğne konularak yaptıkları lep değmez sanatıyla atışmaları katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Program sonrasında Aşık Yaşar Demiroğlu programa davet edilmelerinden dolayı Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Kültür Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

"Muhteşem bir resital yaptılar"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu akşam bu yağmur altında muhteşem bir gece yaşadık. Anadolu'nun değişik yerlerinden halk saz şairleri buradaydı. Muhteşem bir resital yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Kültürün taşıyıcı dili, aynı zamanda bizin folklorumuz, halk içerisindeki kelimelerimiz, cümlelerimiz, türkülerimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimiz, halk atışmalarımız bugün 2 saat boyunca Anadolu'nun en meşhur, en kadim şairlerinden çok güzel şeyler dinledik" dedi.

Aşıkların atışmasını heyecanla izlediklerini ve lise öğrencisi olduklarını ifade eden gençler, bu tür programların devam etmesini istediklerini belirttiler.