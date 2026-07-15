Başkan Yılmaz: İHA da millet gibi cesurca hareket etti

İhlas Haber Ajansı'nın hain darbe girişiminin 10'uncu yılında milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğraflarından oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "O gün İHA da en az Türk milleti gibi cesurca hareket etti" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimindeki dehşeti ve milletin dik duruşunu belgeleyen fotoğraflarından oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisi, Şehitkamil Sanat Merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde kapılarını açan sergiyi Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da ziyaret etti. Yılmaz, darbecilere karşı meydanlara çıkan vatandaşların mücadelesini, güvenlik güçlerinin operasyonlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere kritik noktalarda yaşananları ve milletin demokrasiye sahip çıkışını belgeleyen çok sayıda fotoğrafı dikkatle inceledi. İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın da fotoğraflar kareleri ile ilgili Başkan Umut Yılmaz'a bilgi verdi.

"Bu sergi çok önemli, gençlerimizin bu sergiye gelmesi lazım"

Sergiyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Tam 10 yıl önce 251 tane şehidimiz koşa koşa ölüme gitti. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Bu sergi çok önemli. Gençlerimizin bu sergiye gelmesi lazım. Geçmişini görmesi lazım. Geleceğe o nedenle güvenle bakması lazım. Tam 10 yıl önce bir millet, Türk milleti bütün dünyaya şunu gösterdi. Vatana bir el uzanırsa çıplak elle o tankların, o tüfeklerin nasıl kırıldığını gösterdi. Dünyada başka hiçbir mühim millet böyle güce sahip değildir. Ben çok mutluyum bir Türk milletinin ferdi olduğum için. Allah o günleri bize yaşatmasın. Güçlü bir irade vardı o dönemde. O irade sayesinde biz bugün bu röportajımızı yapıyoruz. Buralarda bu sergileri izliyoruz. Allah başımızdan devletimizi eksik etmesin. Bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

"O gün İHA da en az Türk milleti gibi cesurca hareket etti"

Serginin öneminden bahseden ve İhlas Haber Ajansı'nın o dönem yaşananları anbean aktardığını vurgulayan Yılmaz, "Duygulanmamak mümkün değil. Yani o dönemde hatırladığım kadarıyla her detayı bir tek İhlas Haber Ajansı yayınlandı. Buradaki fotoğraflardan da zaten görünen o. Bu resimleri tek tek gezerken duygulanıyor insan. Bir tarafta çıplak elle vatanını savunmaya çalışan insanlar. Bir tarafta F-16 ile devletine saldıran hainler. Allah bir daha yaşatmasın. İhlas Haber Ajansı'na da çok teşekkür ediyoruz. O gün onlar da en az Türk milleti gibi cesurca hareket etti. O alanda oldular. Bize gerçeği İhlas Haber Ajansı gösterdi. Sizlere, tüm ekibinize ve Tüm İhlas Haber Ajansı ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP