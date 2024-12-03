İhlas Mağazaları'nın 170. Şubesi Açıldı - Son Dakika
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İhlas Mağazaları'nın 170. Şubesi Açıldı

İhlas Mağazaları\'nın 170. Şubesi Açıldı

İhlas Mağazaları, Ankara Mamak'ta 170. şubesini açarak Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor.

03.12.2024 16:22
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İhlas Pazarlama bünyesinde faaliyet gösteren İhlas Mağazaları, Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor. Son olarak Ankara Mamak'ta açılan yeni şubesiyle mağaza sayısını 170'e yükselten İhlas Mağazaları, her ihtiyaca uygun geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet veriyor.

Türkiye genelinde geniş ürün yelpazesi ve çeşitli ödeme seçenekleriyle hizmet veren İhlas Mağazaları 170'nci şubesini Ankara Mamak'ta hizmete açtı. Mağazanın açılış törenine, İhlas Pazarlama Ankara Bölge Müdürü Erkan Çil, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninin ardından İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulunan İhlas Pazarlama Ankara Bölge Müdürü Erkan Çil, "Bugün açılışını yaptığımız mağazamızla birlikte ihlas mağazaları tüm Türkiye genelinde 170'nci Ankara'da ise 4 'üncü şubesine kavuştu. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılımı oldu. Geniş ürün yelpazemiz ve çeşitli ödeme yöntemlerimizle en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Kahraman burada yaptığı konuşmada, "İhlasın faaliyetleri çeşitli sektörlerde başta kitap ve gazete olmak üzere 1952 yılından bu yana devam ediyor. Her işin başı ticaret. Dolayısıyla ticarette kazanmak ve ilk baştaki davaya hizmet etmek için buranın çok kıymetli ve büyük hizmetleri var. Buraların faaliyetinin büyümesi İhlasın hizmetlerine maddi ve manevi en büyük hizmet olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın konuşmasının ardından açılış töreni çerçevesinde dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhlas Mağazaları'nın 170. Şubesi Açıldı - Son Dakika

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