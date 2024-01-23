 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi Yayına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi Yayına Alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin karar takip sistemi yayına alındı. Paydaşlar ve uzmanlar, kongrede alınan kararları takip ederek güncelleyebilecek.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi Yayına Alındı
23.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 14:02
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2023 yılında düzenlenen ve tüm Türkiye'yi geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin karar takip sistemi yayına alındı. Paydaşlar ve uzmanlar, bu sayede kongrede alınan kararları takip ederek güncelleyebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15- 21 Mart 2023'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen ve yoğun ilgi gören İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin karar takip sistemi yayına alındı. Paydaşlar ve uzmanlar, kongrede alınan kararları İzmir Planlama Ajansı'nın (İZPA) hazırladığı sistem ile deklarasyonlar.iktisatkongresi.org sitesinden takip ederek güncelleyebilecek.

PAYDAŞ VE UZMANLAR KARARLARIN TAKİPÇİSİ OLACAK

Hazırlanan sistemde kongrenin üç ana paydaşını oluşturan çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar, esnaf grupları tarafından karar altına alınan maddeler; kongreye katkı sunan kurumlar ve uzmanlar tarafından düzenli olarak takip edilecek. Paydaşlar ve uzmanlar maddelere ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikleri, uygulama örneklerini, kararlarla ilgili uluslararası gelişmeleri ve önerilerini karar takip sistemine girerek kongre kararlarının izlenmesine katkıda bulunacak.

GELİŞME RAPORU OLARAK KAMUOYUNA SUNULACAK

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde üç ana paydaşı tarafından tek tek oylanarak kabul edilen sonuç bildirgesinin giriş kısmı 4 bölüm ve 92 karardan oluşuyor. İşçi deklarasyonunda 16 ilke ve 51 karar, çiftçi deklarasyonunda 18 ilke ve 62 karar ve sanayici, tüccar, esnaf bildirgesinde ise 27 ilke ve 98 karar bulunuyor.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin paydaşlarının kongre kararlarının takipçisi olmasını sağlayacak sistemin sekreteryası İZPA tarafından yürütülecek.

Alınan kararlardaki gelişmeler, Mart 2024'te İktisat Kongresi Gelişme Raporu olarak İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yayınlanarak kamuoyuna sunulacak.

KONGRE, YÜZLERCE UZMANI BİR ARAYA TOPLAMIŞTI

2022'nin Ağustos ayından beri süren hazırlık sürecinde çiftçi, işçi ve sanayici, tüccar ve esnaf grupları toplam dokuz paydaş buluşması yaptı. Ardından Birbirimizden Razıyız, Doğamıza Dönüyoruz, Geçmişimizi Anlıyoruz ve Geleceği Görüyoruz başlıklı dört uzman toplantısında 150'den fazla uzman, paydaş buluşmalarında alınan kararlara katkılarını sundu.

Paydaş ve uzman toplantılarında görüşülenler, 3 farklı yüksek istişare kurulu toplantısında değerlendirildi. Kongre hazırlıkları kapsamında Gençlik Forumu ve Kadın Forumu'nun yanında Çocuk, Sokak İktisadı ve Eğitim Çalıştayları da düzenlendi. Tüm bu çalışmaların çıktıları sonuç bildirgesini şekillendirdi.

Sekiz aylık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tüm çalışmaların çıktılarının toplandığı sonuç bildirgesi, delegelerin oylarına sunuldu. Sonuç bildirgesinde yer alan 211 maddenin 27'si şerhle, kalanı ise oy birliğiyle karar altına alındı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin sonuç bildirgesine buradan ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Etkinlikler, İzmir, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi Yayına Alındı - Son Dakika


22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Karar Takip Sistemi Yayına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement