İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk - Son Dakika
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İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk

03.07.2022 13:15
İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 şehidin verildiği İkiyaka katliamında yaralı olarak kurtulan gazi Besna Boz, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık ile birlikte köyünü seyretmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 şehidin verildiği İkiyaka katliamında yaralı olarak kurtulan gazi Besna Boz, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık ile birlikte köyünü seyretmenin mutluluğunu yaşadı.

1989 yılında PKK'nın en büyük sivil katliamı olan ve 28 şehidin verildiği İkiyaka katliamından yaralı olarak kurtulan gazi Besna Boz, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık ile birlikte 33 yıl sonra köyünü seyretmenin hem mutluluğunu hem hüznünü yaşadı.

Vali Akbıyık, gazi Besna Boz ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk - Son Dakika

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