İkizdere'de Yol Açılmadığı İçin Tepki - Son Dakika
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Yerel

İkizdere'de Yol Açılmadığı İçin Tepki

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Musa Köse, Rize'nin İkizdere ilçesindeki mahallelerine yol yapılmaması nedeniyle yetkililere seslendi.

28.10.2024 14:01
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Musa Köse, yaşadıkları mahalleye yol yapılmamasına tepki gösterdi. Başvurularına sonuç alamadıklarını söyleyen Köse, "Hastalarımız var, cenazemiz oluyor, hayvancılık yapacağım indir bindir yük getiremiyoruz, burada zirai bir faaliyette de bulunamıyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce Yeşiltepe Mahallesi'nde arıcılık yaparak geçimini sağlayan Musa Köse, 2022 yılından beri mahallelerine yol yapılması için mücadele verdiğini ancak sonuç alamadığını söyledi. Mahalleye yol yapımı için her makama başvurduğunu ifade eden Köse, sorunun çözülmemesine tepki gösterdi.

"Kimse ile görüştürmediler teröristmişim gibi davrandılar"

Musa Köse şunları söyledi:

"2022'de müracaat ettik, incelediler projenin çizildiğini bana bildirdiler. Ancak 2022'de beri Muhammed Avcı'nın kardeşiyle danışmanından bir randevu istediğim halde bir türlü ben bunlara ulaşamadım. İkizlere Kaymakamlığı'na gidiyorum oradaki polis görevli yani sanki teröristmişim gibi bana müdahale ediyor kaymakamla görüşemiyorum. Rize Valiliği'ne gittim sekreterle valiyle görüşmek istedim Bir türlü valiyle görüştürmediler beni. Ankara Yenimahalle AK Parti İlçe Teşkilatı'na gittim bir türlü bir randevu alamadım milletvekilleriyle yani. Her taraftan  beni engellediler. Benim istediğim buradaki yol toplam 160 metre bunun'şimdilik 80 metresini bize yapın' dedik, yani burada mezarlıklar olduğu için biraz taş duvarı var sıkıntımız bu taş duvarının yapılması. Yol zaten 2 metre civarında, burada patika yol var mevcut yolumuz. Bunu araba yoluna çevireceğiz, bunun üstü de mezarlık o yüzden taş duvarsız olmuyor.

"2022 yılından beri nereye gittiysem kapı kapalı bize"

Sıkıntımız buradaki bu yolun bir an evvel açılması 12 tane ev var burada, hastalarımız var, cenazemiz oluyor, hayvancılık yapacağım indir bindir yük getiremiyoruz, hayvanları indiremiyoruz. Yani burada zirai bir faaliyette de bulunamıyoruz bulunamadığımızdan dolayı da tabii ki ne gelir sağlayabiliyoruz ne de burada durabiliyoruz. Tamamen bağlılığımız bu yol. 80 metresini bize yapsalar bize yeterli. Annem yatalak zaten onun da bana evrağını valilik istedi yatalak olduğuna dair, ben onun da yatalak olduğunu raporunu sundum. Hala daha yolda bir faaliyet yok 2022'de beri nereye gidiyorsam kapı kapalı bana."

İkizdere\'de Yol Açılmadığı İçin Tepki
Kaynak: ANKA

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