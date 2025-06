İkizköy'den 'Süper İzin' Yasa Tasarısına Tepki

(MUĞLA) - Muğla İkizköy halkı, Meclis Başkanlığı'na sunulan, enerji ve maden alanlarında yatırımların önünü açacak düzenlemeler içeren yasa teklifine tepki gösterdi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, "Kesinlikle bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Akbelen'de tek bir zeytin ağacına dokundurtmayacağız" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde yıllardır Akbelen Ormanı'nı maden ocaklarına karşı koruma mücadelesi veren köylüler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan, enerji, ulaşım ve madencilik gibi sektörlerde yatırım süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan ve kamuoyunda "süper izin" olarak anılan torba yasa teklifine tepki gösterdi.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, kanun teklifinin geri çekilmesini talep ederek, şunları söyledi:

"Bizlerin hayatlarını gasp edecek bir kanun tasarısı şu an Meclis'te ve biz köylüler, bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Yıllardır burada madenlere karşı sadece zeytin ağaçlarımızı değil toprağımızı, emeğimizi, alın terimizi, geçmişimizi ve geleceğimizi korumaya çalışıyoruz. Emek emek ördüğümüz, sırtımızda taşıdığımız, yoksulluk içerisinde büyüttüğümüz, evladımız gibi baktığımız bu zeytin ağaçları, bu yasa ile birlikte madenleri peşkeş çekilecek. Bu sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde, her köşesinde madenlere teslim edilecek. Bizler kesinlikle bunu istemiyoruz. Şimdiye kadar nasıl zeytinlerimiz için kendimizi seferber ettiysek, aynı şekilde devam edeceğiz. Kesinlikle bu yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Akbelen'de tek bir zeytin ağacına dokundurtmayacağız."

"Düşsünler yakamızdan"

İkizköylü Aytaç Yakar ise teklife şöyle tepki gösterdi:

"Bizim zeytinlerimizden ellerini ayaklarını çeksinler. 4 senedir durdurduk yerlerimizi yine de durdurmak istiyoruz. Vatanımızı, toprağımızı, zeytinimizi asla ve asla vermek istemiyoruz. Yeter artık düşsünler yakamızdan. Bizim zeytinimizle oynamasınlar. Bizim havamızla, suyumuzla oynamasınlar. Biz zeytin olursa yiyoruz, sabah kalkınca önümüze koyduğumuz ne? Zeytin. Yasa geri çekilsin. Biz asla istemiyoruz. Biz zeytinimizi vermiyoruz. Limak mıdır ne karın ağrısı ise çekilsin aramızdan yeter. Bir burada yok kömür. 'Kömür kömür' deyip başka bir şey demediler. Sabahları kalkıp o zaman kömür yesinler, zeytin yemesinler."