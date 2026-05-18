İl Özel İdaresi’nden kırsalda yoğun çalışma mesaisi

18.05.2026 15:27
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Nisan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce kilometrelik yol düzenleme, içme suyu hattı, dere ıslahı ve karla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla kırsal bölgelerde ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Valilik himaye ve koordinasyonunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından il genelinde ulaşım, altyapı ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların daha güvenli ve konforlu hizmetlere ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol düzenleme, içme suyu hattı, dere ıslahı ve karla mücadele faaliyetleri yoğun şekilde devam etti. Nisan ayı boyunca yürütülen hizmetlerle köylerdeki altyapının güçlendirilmesi ve günlük yaşamın kolaylaştırılması hedeflendi.

KIRSAL BÖLGELERDE YOĞUN ALTYAPI VE ULAŞIM ÇALIŞMASI

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek için geniş çaplı hizmetler gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 543 kilometre reglaj, 67 kilometre kumlama ve 10,7 kilometre arazi yolu çalışması yapıldı.

Vatandaşların güvenli ulaşım imkanına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların yanı sıra, içme suyu altyapısına yönelik yatırımlar da dikkat çekti. Ekipler tarafından toplam 30 kilometrelik içme suyu hattı çalışması gerçekleştirilirken, kırsal mahallelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, özellikle zorlu coğrafi şartlara sahip bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağını hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

DERE ISLAHI VE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRDÜ

Nisan ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında taşkın risklerini azaltmaya yönelik dere ıslahı ve menfez temizliği faaliyetleri de gerçekleştirildi. Ekipler tarafından toplam 18,35 kilometre dere ıslahı yapılırken, 216 adet menfez ve 81 adet rögar temizliği tamamlandı. Ayrıca 138 metre beton büz döşeme çalışmasıyla altyapının güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Bölgede etkili olan zorlu hava koşullarına karşı karla mücadele çalışmaları da sürdürüldü. Özellikle yüksek kesimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla toplam 22 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Yetkililer, il genelinde sürdürülen hizmetlerle birlikte kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi, taşkın risklerinin azaltılması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. İl Özel İdaresi ekiplerinin yıl boyunca sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Haber: Servet Arslan 

