İlçe kaymakamının gösterdiği ilgi, alaka ve bir evlat gibi yaklaşımı duygulu anlar yaşattı - Son Dakika
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Yerel

İlçe kaymakamının gösterdiği ilgi, alaka ve bir evlat gibi yaklaşımı duygulu anlar yaşattı

İlçe kaymakamının gösterdiği ilgi, alaka ve bir evlat gibi yaklaşımı duygulu anlar yaşattı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı ile birlikte şehit annesi Fatma Bayracı'yı ziyaret etti. Şehit annesi, kaymakamın kendileriyle ilgilendiğini ve onu kendi evladı gibi gördüğünü Vali Aydoğdu'ya aktardı. Bu anlar Vali Aydoğdu ve beraberindekileri duygulandırdı.

16.07.2024 09:46
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İlçe kaymakamının göstermiş olduğu ilgi, alaka ve bir evlat gibi yaklaşımını valiyle olan diyaloğunda anlatan şehit annesi duygulu anlar yaşattı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı ile birlikte 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari kırsalındaki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca, güvenlik kuvvetlerine karşı yapılan hain saldırı sonucu ağır yaralanan ve Van da tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın annesi Fatma Bayracı'yı ziyaret etti.

Vali Aydoğdu ile şehit annesinin sohbeti duygulandırdı. Tercan İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı'yı kendi evladı gibi gördüğünü belirten şehit annesi, kaymakamın kendileriyle sürekli ilgilendiğini Vali Aydoğdu'ya samimi bir şekilde aktardı. Yaşanan an Vali Aydoğdu ve beraberindekileri duygulandırdı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Tercan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlçe kaymakamının gösterdiği ilgi, alaka ve bir evlat gibi yaklaşımı duygulu anlar yaşattı - Son Dakika

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