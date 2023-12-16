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İlçe sağlık ve jandarmadan Erciş'te madde bağımlılığı eğitimi - Son Dakika
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İlçe sağlık ve jandarmadan Erciş'te madde bağımlılığı eğitimi

Van'ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle 'Madde bağımlılığı' eğitimi düzenlendi. Eğitimde, ailelere uyuşturucu madde hakkında farkındalık oluşturmak, maddenin zararlarını anlatmak ve ne yapılması gerektiğini anlatmak amaçlandı. Ayrıca, uyuşturucu temin etmek için başvurulan yollar ve bağımlılıktan kurtulmanın yolları hakkında bilgiler de paylaşıldı.

16.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:05
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İlçe sağlık ve jandarmadan Erciş'te madde bağımlılığı eğitimi

VAN - Van'ın Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile 'Madde bağımlılığı' eğitimi düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursiyerlere yönelik düzenlenen eğitim ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer amacın ailelere uyuşturucu madde hakkında farkındalık oluşturmak, maddenin zararlarını anlatmak ve böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini anlatmak olduğunu söylediler. Programda madde bağımlılığına yönelik alınacak tedbirler ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler hakkında bilgiler aktaran jandarma ekipleri, ayrıca uyuşturucu temin etmek için başvurulan yollara da değindi.

Van Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman Kübra Tekinkaya ise bağımlı olan kişilerin hal ve hareketleri ile bağımlılıktan kurtulmanın yolları ile ilgili bilgiler sundu.

İlçe sağlık ve jandarmadan Erciş\'te madde bağımlılığı eğitimi
Kaynak: İHA
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Jandarma, Erciş, Van, Son Dakika

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