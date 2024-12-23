İletişim Zirvesi'nde Karizmatik Liderliğin Rolü Vurgulandı - Son Dakika
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İletişim Zirvesi'nde Karizmatik Liderliğin Rolü Vurgulandı

İletişim Zirvesi\'nde Karizmatik Liderliğin Rolü Vurgulandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi"nde konuşan Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, karizmatik liderlerin belirsizlik ve değişim dönemlerinde etkili bir rol oynadığını belirtti.

23.12.2024 22:50
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İletişim Zirvesi"nde konuşan Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, karizmatik liderlerin belirsizlik ve değişim dönemlerinde etkili bir rol oynadığını belirtti.

Doktor Öğretim Üyesi Amine Tuğ Kızıltoprak, İletişim Zirvesi'nda etkili iletişim ve karizmatik liderliğin temel unsurlarına değindi. Net ve ilham verici mesajlar vermenin, duygusal tonu doğru bir şekilde ayarlamanın, dinleme becerisi geliştirmenin ve empati yeteneği sergilemenin liderlikteki önemine dikkat çeken Kızıltoprak, ayrıca karizmatik liderlerin insanları motive ederek ortak değerler oluşturma ve güven inşası konularında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Değişim ve yenilik konularını da ele alan Kızıltoprak, karizmatik liderliğin vizyoner yaklaşımla bireyleri ve organizasyonları dönüşüme yönlendirdiğini belirtti. Kızıltoprak, bu liderlik tarzının değişimi yönetme, yenilikçiliği teşvik etme ve risk alma konularında son derece etkili olduğunu ifade etti. "Karizmatik liderlik; oluşturucu düşünmeyi teşvik etmek, ilham vermek, kaynakları yönlendirmek ve esneklik sağlamak gibi yetkinlikler gerektirir" diyen Kızıltoprak, bu liderlerin yalnızca değişimi yönetmekle kalmadığını, aynı zamanda yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine öncülük ederek organizasyonları ileri taşıdığını söyledi.

Tarihten günümüze karizmatik liderler

Karizmatik liderliğin tarih boyunca bireyleri, toplulukları ve hatta ülkeleri ileri taşıma gücüne sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt gibi liderlerden örnekler verdi. Kızıltoprak, bu liderlerin kriz anlarında toplumları yönlendirme, vizyon belirleme ve değişim süreçlerini yönetme konularındaki başarılarına dikkat çekti. Karizmatik liderliğin belirsizlik ve değişim dönemlerinde öneminin daha da arttığını ifade eden Kızıltoprak, siyasetten eğitime kadar birçok alanda geleceğin liderlerinin toplumsal refahı artırmada oynayacağı kritik role değindi. Amine Tuğ Kızıltoprak, "Karizmatik liderler, sürdürülebilir başarı ve kalıcı etki bırakarak hem bireylerin hem de organizasyonların geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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