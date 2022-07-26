Erzincan'da, göçebe kadınların ilk defa yakından gördükleri fotoğraf makinasına olan ilgisi beğeni topladı - Son Dakika
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Erzincan'da, göçebe kadınların ilk defa yakından gördükleri fotoğraf makinasına olan ilgisi beğeni topladı

26.07.2022 09:53

Kemah ilçesine bağlı Sohmarik yaylasındaki çadırlarda hayatlarını idame ettirip besicilikle aile geçimlerini sağlayan kadınlar, ilk kez fotoğraf makinesiyle tanıştı. O anlarda doğal ve içten davranışlar sergileyen göçebe kadınlar kameraya böyle yansıdı.

Bir yüzü Erzincan'a diğer yüzü Tunceli'ye bakan Munzur dağı eteklerindeki Sohmarik yaylası adeta saklı cenneti andırıyor. Ulaşım zorluğu nedeniyle pek fazla insanın uğrayamadığı yaylaya belgesel ekibi gitti.

İlk kez fotoğraf makinası gören köy kadınlarının o halleri yürekleri ısıttı

KADINLARIN ŞAŞKINLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Erzincan'ın tanıtımına katkıda bulunmak üzere belgesel çekmek için yaylaya çıkan Muhammet Kösem ve ekibi, fotoğrafçı Elif Öz, yörenin çadırlarda konaklayan kadınlarıyla bir araya geldi. İlk kez fotoğraf makinesiyle tanışıp, çekilen fotoğrafları inceleyip vizörden bakan köy kadınlarının mutluluğu, kendi aralarındaki diyalogları yürekleri ısıttı.

İlk kez fotoğraf makinası gören köy kadınlarının o halleri yürekleri ısıttı

HAYVANCILIKLA UĞRAŞIYORLAR

Öte yandan yaylada kadınlar besicilik yapıp tulum peyniri üretirken çocuklar ise kuzularla vakit geçirip ailelerine ellerinden geldiği kadarıyla ev işlerinde yardımcı oluyorlar.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da, göçebe kadınların ilk defa yakından gördükleri fotoğraf makinasına olan ilgisi beğeni topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da, göçebe kadınların ilk defa yakından gördükleri fotoğraf makinasına olan ilgisi beğeni topladı - Son Dakika
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