İlka Şekerleme\'den Öğrencilere Kestane Şekeri Tanıtımı

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Kardelen Kestane Şekeri'nin üreticisi İlka Şekerleme, Bursa'ya özgü kestane şekerini tanıtmak ve okul dışı eğitime katkı sağlamak amacıyla 18 yıldır devam eden sosyal sorumluluk projesiyle öğrencileri tesislerinde ağırlamayı sürdürüyor.

Bursa'da yurt içine Kardelen ve Yaylacık yurt dışına da Cardelion markalarıyla kestane şekeri üreten İlka Şekerleme, Milli Eğitim Bakanlığı ile Okul Dışı Eğitim Protokolü çerçevesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ile Ovaakça Anaokulu, Celal Bayar İlkokulu ve Karacabey Meslek Lisesi öğrencilerini modern tesislerinde ağırladı. 18 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden proje çerçevesinde gerçekleşen ziyaretlerde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine animasyon filmi ile kestanenin şekere dönüşüm öyküsü anlatılırken, meslek lisesi öğrencileri ise belgesel film ile üretim süreci hakkında bilgi edindi. İlka Şekerleme'nin hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun tesislerini inceleyen anaokulu ve ilkokul öğrencilerine ziyaret sonunda boyama kalemi ve Kirpiş Ailesi boyama kitabı hediye edilirken, ayrıca tüm öğrencilere kestane şekeri ikramı yapıldı.

Firmanın Ar-Ge Müdürü Ebru Aygün, hammadde kabulünden ambalajlamaya kadar tüm üretim aşamaları hakkında detaylı bilgiler sunarken, projelerinin amacının Bursa'nın kültürel değeri olan kestane şekerini yeni nesillere tanıtmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Ebru Aygün, İlka Şekerleme'nin sektörde öncü bir firma olarak 1991 yılında Bursa'da kurulduğunu ve 2007 yılında 6 bin metrekare açık, 4 bin metrekare kapalı alana sahip tesisine taşındığını ifade etti. Aygün, 2007 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni, 2019 yılında uluslararası nitelikteki FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi aldıklarını, son olarak geçen yıl Kasım ayında ise bu sistemin güncellenmiş hali olan FSSC 22000 versiyon 6'ya yükselttiklerini belirterek, "Bu sertifikalar, hijyen ve gıda güvenliği standartlarımızın uluslararası düzeyde kabul gördüğünü göstermektedir" dedi.

Uluslararası arenada başarı

Ar-Ge Müdürü Ebru Aygün, 2 yılda bir Paris'te düzenlenen SIAL fuarı başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki sektör fuarlarına düzenli olarak katılarak Bursa ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Aygün, İlka Şekerleme'nin geniş ürün yelpazesinde; 55 farklı ambalajda 24 şubelerinin yanı sıra yurt içi ve dışındaki yüzlerce noktada bayileri aracılığı ile satışa sunduklarını sözlerine ekledi. - BURSA