İlkadım Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizlik Seferberliği

İlkadım Belediyesi\'nden Ramazan Öncesi Cami Temizlik Seferberliği

Samsun'un İlkadım Belediyesi, Ramazan ayı öncesi camilerin hijyenini sağlamak amacıyla temizlik seferberliği başlattı. Yıl boyunca 272 cami temizliği gerçekleştiren ekipler, Ramazan ayında da temizlik çalışmalarına devam edecek.

13.02.2025 13:17  Güncelleme: 13:19
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Samsun'un İlkadım Belediyesi, "11 ayın sultanı Ramazan ayı" öncesi camilerde temizlik seferberliği başlattı.

İlkadım Belediyesi'nin cami cemaatlerinin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirmeleri için başlattığı cami temizliği çalışmaları devam ediyor. İlçedeki camilerin dönüşümlü olarak temizliklerinin yapılması, vatandaşlar ve cami görevlileri tarafından da beğeni topluyor. 2024 yılında 272 cami temizliği yapan ekipler, ibadetlerin yoğun olarak yapıldığı Ramazan ayında da temizlik çalışmasını sürdürecek.

Cami temizliği çalışmalarından dolayı, cami görevlileri, cemaatler ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Cami temizliği çalışmamızı, yalnızca ibadet yerlerimizin hijyenini sağlamak için değil aynı zamanda halkımızın sağlığını da korumaya yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz. Temiz camiler hem manevi huzurun hem de fiziksel sağlığın korunmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Bu noktada ekiplerimiz camilerimizde, halıların süpürülmesi ve gül suyuyla yıkanması, ayakkabılıkların, camların, temizlenmesi, şadırvan ve tuvaletlerin yıkanması işlemlerini yapıyor. Ortak kullanım alanlarının bir hayli fazla olduğu camilerimizin temizliği son derece önem verdiğimiz bir konudur. Cami temizliği çalışmalarımız sonrasında vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle Ramazan ayına sayılı günler kala camilerimizde temizlik çalışmalarımız devam ederken, geçtiğimiz yıl 272 cami temizleme işlemi yaptık. İlkadım'da vatandaşımızın yararına olan sosyal projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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