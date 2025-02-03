"Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı - Son Dakika
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"Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

"Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden Yenidoğan Çetesi sanığı İlker Gönen, İstanbul'da son yolcuğuna uğurlandı. Cami bahçesinde yer alan, "Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mezunları" yazılı çelenk dikkat çekti.

03.02.2025 17:40  Güncelleme: 18:01
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Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden "Yenidoğan Çetesi" sanıklarından İlker Gönen için İstanbul Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi. Gazetecilere açıklama yapan İlker Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze törenine İlker Gönen'in aile yakınları katıldı. Aile üyeleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. Cami bahçesinde bulunan çelenkte, "Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mezunları" notu yer aldı.

İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

"İLK BULGULAR İNTİHAR YÖNÜNDE"

İlker Gönen'nin avukatı Aydın Mantar, "Mutlaka beyanda bulunacağım. İlk bulgular intihar yönünde. Biz evrak görmede, dosya görmeden adli tıp süreci işletilmeden bir şey dememiz pek mümkün değil. Biz de süreci takip edeceğiz" dedi.

'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı - Son Dakika
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