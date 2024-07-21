İlkokulda Fenerbahçeli Arkadaşlar, 20 Yıl Sonra Evlendi - Son Dakika
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İlkokulda Fenerbahçeli Arkadaşlar, 20 Yıl Sonra Evlendi

Antalya'da ilkokulda sınıf arkadaşı olan iki Fenerbahçeli, 20 yıl sonra tekrar bir araya gelerek dünya Fenerbahçeliler Günü'nde dünya evine girdi. Düğünlerine takım formalarıyla gelen çiftin nikah şahitliğini ise Beşiktaş ve Galatasaraylı arkadaşları yaptı. Çift, mutluluklarını paylaşarak çocuklarının da Fenerbahçeli olacağını söyledi.

21.07.2024 10:46
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Antalya'da ilkokulda sınıf arkadaşı iki Fenerbahçeli, aradan 20 yıl geçtikten sonra tekrar bir araya gelerek dünya Fenerbahçeliler Günü'de dünya evine girdi. Düğünlerine tuttukları takımın formasıyla gelen çiftin, nikah şahitliğini ise yine forma giyerek gelen Beşiktaş ve Galatasaraylı arkadaşları yaptı. Mutlulukları gözlerinden okunan çift, "Yıllar sonra yine birbirimizi bulduk. Çocuklarımız olursa onlar da Fenerli olacak" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Samet (30) ve Asena Bülbül (30), seneler önce ilkokul sınıf arkadaşıyken çok iyi arkadaş oldular. Okul zamanlarında da Fenerbahçeli olan iki arkadaş, aradan 20 yıl geçtikten sonra tekrar karşılaştı. Birbirlerine aşık olan fanatik Fenerbahçeli gençler, dünya Fenerbahçeliler günü olan 19 Temmuz'da nikah kıyarak dünya evine girdi.

Şahitleri Galatasaray ve Beşiktaşlı arkadaşları oldu

Nikah törenine Fenerbahçe marşı eşliğinde üzerinde kendi isimlerinin yazdığı 19 ve 07 numaralı Fenerbahçe formasıyla gelen çiftin, nikah şahitliğini de yine forma giyerek törene gelen Beşiktaş ve Galatasaraylı arkadaşları yaptı. Tribüne dönüşen nikah salonunda bir ömür boyu birlikte olacaklarına 'evet' diyerek evlilik cüzdanı alan çiftin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

"Yıllar sonra yine birbirinizi bulduk"

Çiçeği burnunda çiften Asena Bülbül, "İlkokuldan sınıf arkadaşıyız. Fenerbahçe hayatımızdaydı. Yıllar sonra yine birbirinizi bulduk. Hayalim bu tarihte yapmaktı. Ailem fanatik Fenerbahçeli. Kardeşlerimin ismi de Can ve Bartu. Nikah şahitlerimiz Galatasaray ve Beşiktaşlıydı. Değişik bir ambiyans oldu" dedi.

"Çocuklarımız olursa onlar da Fenerli olacak"

19 Temmuz'da evlenmenin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Samet Bülbül de, "O tarihte evlenmek güzel bir duygu. Mutluyuz. Evimizde de maçları kaçırmayacağız. Çok güzel tepkiler aldık. Sülalemde iki kişi Fenerli. Birisi dedem birisi ben. Çocuklarımız olursa onlar da Fenerbahçeli olacak. En beğendiğimiz futbolcu Edin Dzeko. Bu sene şampiyon olacağız" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkokulda Fenerbahçeli Arkadaşlar, 20 Yıl Sonra Evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlkokulda Fenerbahçeli Arkadaşlar, 20 Yıl Sonra Evlendi - Son Dakika
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