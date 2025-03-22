İmamoğlu'na Destek Eylemi: Fındıklı'da Binlerce Kişi Toplandı

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protestosunda konuşan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "İmamoğlu'nun yoldaşları hoş geldiniz, ey sarayda oturanlar duyuyor musunuz İmamoğlu'nun sesini tek kişi sandın tek kişiyi boğarım sandın ama milyonların sesi sarayın duvarlarını tek tek yıkıyor. Saraylar saltanatlar değil mühtediler değil bu ülke atalarımızdan bize emanet edilen ve çocuklarımıza mutlaka daha demokratik daha özgür daha eşit yaşayacağımız bir düzeni ve bir ülkeyi armağan etmek için bize verilen bu toprakları kanımızın sonuna kadar savunacağız bir kişiye asla ve asla bırakmayacağız" dedi

Rize Fındıklı Belediyesi'nin düzenlediği Adalet Nöbeti 3'üncü gününde yoğun katılımla devam etti. Fındıklı'da Rize il ve ilçelerinden gelen yurttaşlar yaptıkları yürüyüş ile Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yapılan operasyonları protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı Yürüyüş 2. cadde de bulunan Kadirhan Kadıoğulu Sosyal Yaşam merkezi önünden başladı. "Hak hukuk adalet, "Faşizme karşı omuz omuza, "Hükümet istifa, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları eşliğinde yurttaşlar Cumhuriyet caddesinde bulunan merkez camii meydanın yürüdü.

"69 yılından beri ülkücü hareketin içindeyim haksızlığa adaletsizliğe, zulme uğrayan bütün mağdur kardeşlerimizin yanındayım"

Uzun yıllardan beri ülkücü hareketin çerisinde olduğunu belirten Zeki Kalender adlı yurttaş, " Arkadaşlar ben 69 yılından beri ülkücü hareketin içerisindeyim başta Ekrem İmamoğlu dostum ve kardeşim, Beylik düzü belediye başkanı Mehmet Murat Çalık yeğenim olmak üzere,haksızlığa adaletsizliğe,zulme uğrayan bütün mağdur kardeşlerimizin yanındayım Allah yar ve yardımcıları olsun vaz geçmek yok bir adım geri atmak yok ülkücüler sizinle ülkücüler hep beraber bu yolun yolundayız Allaha emanet olun" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun sesini tek kişi sandın tek kişiyi boğarım sandın ama milyonların sesi sarayın duvarlarını tek tek yıkıyor"

Eylemde konuşan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu şunları kaydetti:

"İmamoğlu'nun yoldaşları hoş geldiniz, ey sarayda oturanlar duyuyor musunuz İmamoğlu'nun sesini tek kişi sandın tek kişiyi boğarım sandın ama milyonların sesi sarayın duvarlarını tek tek yıkıyor. Saraylar saltanatlar değil mühtediler değil bu ülke atalarımızdan bize emanet edilen ve çocuklarımıza mutlaka daha demokratik daha özgür daha eşit yaşayacağımız bir düzeni ve bir ülkeyi armağan etmek için bize verilen bu toprakları kanımızın sonuna kadar savunacağız bir kişiye asla ve asla bırakmayacağız. Emperyalizme karşı Bağımsızlık Savaşı vererek Eşit Özgür kardeşçe yaşayacağımız o gün o gün bugündür çünkü, gençlik her yerde atasının kendisine vasiyet ettiği vasiyeti sahip çıkmak için özgürlüğü için darbeye karşı hakkını korumak için sokakta, sokakta, Sokakta.

"Onurlular onurları ile yaşarlar, onurları ile ölürler onurlu mücadelelerini torunlarına bırakırlar biz bu yolun yolcusuyuz, birileri ise onursuzca her gün ölür"

Her türlü baskı altına alabilirler bizi darbeler yapabilirler Nitekim görenlerin çok ama asla ve asla onurumuzu mücadelemizi kolumuzun yumruğumuz bu sıkı bileğini hiç kimse bükemez Ekrem Başkan'ın dediği gibi asla bükemezler, asla bükemezler. Bir İmamoğlu gider binlercesi gelir ama bir İmamoğlu'nu sizin hepinize bedeldir hiçbirini vermeyeceğiz size hiçbirini vermeyeceğiz İmamoğlu'yla z diğer yoldaşlarımız da alacağız bizim yoldaşlarımızın saçının teli olamazsınız kazanacağız İyi ki sizler gibi onurlu yol arkadaşlarımız var sizler gibi onurlu bir halkın evladıyız nitekim onurlular onurları ile yaşarlar, onurları ile ölürler onurlu mücadelelerini torunlarına bırakırlar biz bu yolun yolcusuyuz, birileri ise onursuzca her gün ölür" dedi

Kalabalık yapılan basın açıklaması sonrası nöbete devam edilmek üzere tekrar yaşam merkezine geçildi