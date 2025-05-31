İmamoğlu'ndan Düzce Mitinginde Güçlü Mesaj: 'Alnımız Ak, Başımız Dik'

Ekrem İmamoğlu'ndan mektup: "Alnımız ak, başımız dik"

İmamoğlu'ndan Düzce'ye cezaevi mektubu: "Her şey çok güzel olacak"

DÜZCE - CHP lideri Özgür Özel'in katıldığı Düzce mitinginde, cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. İmamoğlu, "Sanıyorlar ki zindanlar bizi ayıracak, susturacaklar. Ama biz yılmayacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce'de mitinge katıldı. Özel'in konuşmasından önce Cumhuriyet Halk Partisi Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Mektupta; "Bu ülkeyi canı gibi seven sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle olmasam da aramızda duvarlar, parmaklıklar olsa da hepimizi en içten duygularla selamlıyorum Sanıyorlar ki duvarlar, parmaklıklar bizi ayırabilecek. Sanıyorlar ki beni tutsak ederek, zindana kapatarak sizlerle arama engel koyabilecekler. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu bu vatana duyduğu o sonsuz sevgiyi bir zindana kalınca unutacak. Millet de o zindana kapatılınca onun yaptığı hizmetleri unutacak. Sanıyorlar ki hukuku kendi çıkarlarına alet ettiklerinde bu milletin ferasetini, adalet duygusunu ortadan kaldırabilecekler. Düşünüyorlar ki tek adam düzeni sonsuza kadar devam edecek. İstedikleri zaman savcı, istedikleri zaman yargıç, istedikleri zaman ekonomist olacaklar. Ülke içinden çıkmaz uçurumlara sürükleyebilecekler. Hiç umutlanmasınlar. Bizi istedikleri kadar suç örgütü diye yaftalasınlar. Vatandaşın bu iftiralara artık karnı tok. Vatandaş kimin olduğunu gayet iyi biliyor. Bir avuç azınlığı değil bu topraklarda yaşayan vatan sağlığına yayılmış herkesi koruyup göz edenin kim olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

"İmamoğlu bu fırsatçıları dört kere yendi daha da yenmeye devam edecek" diyen İmamoğlu, "Önümüz bayram. Bu vesileyle hepimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnanıyorum ki çok yakında tüm bayramlarımızı hep birlikte, ayrım olmaksızın, birlik içinde kutlayacağız. Bize yapılan bütün haksızlıklara rağmen yılmayacağız, kararlıyız. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.