İMİB yönetimine Bilecik'ten 2 isim - Son Dakika

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, listesinde Bilecik'ten iki iş adamı yer aldı.

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı. Rakibine 98 oy fark atan Rüstem Çetinkaya, Bilecikli mermercilerden tam destek aldı. Çetinkaya'nın listesinde ise Bilecik'te faaliyet gösteren Öksitaş Mermer sahibi Vedat Öksüz ve Yüce Madencilik sahibi Erol Yüce yer aldı. İkili İMİB'in son 20 yılda en çok katılım gerçekleştirilen seçimi olduğunu belirterek, "Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bilecik'i, Türkiye'ye, madencilere ihracatçılara hizmet edeceğiz" dediler.

Öte yandan Rüstem Çetinkaya, 3 dönemdir İMİB'de başkan yardımcılığı görevini yürütmekteydi. - BİLECİK