İMO Kütahya Temsilciliği Seçimlerini Şehrin Mühendisleri Grubu Kazandı

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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kütahya Temsilciliğinde yapılan seçimleri Şehrin Mühendisleri Grubu kazandı.

İki liste olarak gidilen seçimlere, İMO Kütahya Temsilciliği'nin 296 üyesi katıldı. Yapılan seçimler sonucu Şehrin Mühendisleri Grubu'nun temsilci adayı Emirhan Aydın 164 oy alırken, Çalışma Grubu'nun adayı Ahmet Şahin Özgören ise 128 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

36 oy farkla İnşaat Mühendisleri Odasının yeni temsilcisi olan Emirhan Aydın, "Bu seçimin kazananı o grup, bu grup değil, bu seçimin kazananı tüm üyelerimiz, İMO Kütahya Temsilciliğidir. Bundan sonra hep birlikteyiz. Abi, kardeş olarak, meslektaş olarak çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içinde sürdüreceğiz. Şehrimize, odamıza ve üyelerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

İMO Kütahya Temsilciliği'nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Emirhan Aydın, Alparslan Benzer, İbrahim Gülhan, Selçuk Yenidoğan, Mehmet Emin Vançin, Cemalettin Karaaslan, Mahmut Kayıhan Dinçer, Ahmet Fatih Zora, Abdullah Cengiz ve Mustafa Ahmet Gürü'den oluştu. - KÜTAHYA