İncirliova'da Atatürk heykeli koruma altına alındı - Son Dakika
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İncirliova'da Atatürk heykeli koruma altına alındı

İncirliova\'da Atatürk heykeli koruma altına alındı
05.06.2026 16:50  Güncelleme: 16:52
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı projesi kapsamında Atatürk heykeli ve Kuvayı Milliye anıtı, zarar görmemesi için uzman ekipler tarafından yerinden alınarak koruma altına alındı. Proje tamamlandığında eserler yeniden yerine konulacak.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yürütülen Cumhuriyet Meydanı projesi kapsamında meydanda bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykeli ile Kuvayı Milliye anıtı, zarar görmemesi için yerinden alınarak koruma altına alındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi kapsamında, meydanda bulunan Atatürk heykeli ve Kuvayı Milliye Anıtı yürütülen çalışmalar süresince zarar görmemesi amacıyla uzman ekipler tarafından yerinden alınarak koruma altına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, anıtın yapımcısı olan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in eserlerinin korunmasından sorumlu vakıf tarafından işlemlerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Yeni Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projemiz kapsamında meydanımızda bulunan Atatürk heykeli, Devlet Sanatçısı Heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem Eserleri Koruma Vakfı tarafından yerinden alınarak özenle koruma altına alındı. Projemizin tamamlanmasının ardından Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli Cumhuriyet Meydanımızdaki yerine tekrar konulacak" dedi.

"Yüksek hassasiyetle koruma altına alındı"

Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı, Mimar Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan ise anıtın korunma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in dehasıyla hayat bulan ve Aydın'ın sarsılmaz bağımsızlık sembolü olan tarihi Kuvayı Milliye Anıtı, meydanda yürütülen çevre düzenleme çalışmaları esnasında en küçük bir zarar görmemesi adına, bizzat Prof. Dr. Tankut Öktem Eserleri Koruma Vakfı tarafından yüksek hassasiyetle yerinden alınarak mutlak koruma altına alınmıştır. Bu eşsiz eser, alandaki çalışmaların tamamlanma aşamasında ilk günkü ihtişamıyla tam yerine ve ait olduğu halkın kalbine gururla yeniden yerleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, İncirliova'nın önemli simgelerinden biri olan Atatürk heykeli ve tarihi Kuvayı Milliye Anıtı yeniden meydandaki yerini alarak vatandaşlarla buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova'da Atatürk heykeli koruma altına alındı - Son Dakika

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